Portul tradițional este o comoară

Steluța este născută la Nicolinț, unde obiceiurile din străbuni sunt transmise din generație în generație. Steluța ne-a mărturisit că bunica ei a păstrat în lada cu zestre costume populare care au o vechime de peste o sută de ani. Aceste exponate sunt o adevărată comoară pe care Steluța le-a expus cu prilejul unor evenimente importante care au avut loc în satul natal.

,,De la bunica mea am moștenit aceste costume populare pe care le-am îmbrăcat și eu când am fost fată. Ani în șir am activat la secția de folclor din cadrul Societății Culturale ,,Flacăra” din Nicolinț. Împreună cu soțul meu am dansat îmbrăcați în portul popular de la Nicolinț. Portul nostru este unul specific și am fost mândri de acest lucru. Bunicile noastre au țesut la război îmbrăcămintea pentru fată și băiat. Catrințele purtate de femei erau la fel țesute la război, iar apoi au fost brodate cu fir de aur. La Nicolinț, era obiceiul ca fetele și femeile, la sărbători, să îmbrace un costum tradițional. Spre exemplu, datina era să meargă cu colacu la nașu’, copiii purtând o traistă de lână țesută la război.

Copiii au fost îmbrăcați în haine de sărbătoare, iar mamele lor au dus traista cu cadouri acoperită cu un prosop brodat. De asemenea, și bărbații erau îmbrăcați în haine de sărbătoare: pe cap purtau pălărie sau căciulă, cămașă din bumbac brodată, fular, pantaloni, ciorapi de lână și cizme din piele. Această îmbrăcăminte se poate găsi doar în lada cu zestre a bunicelor noastre, pe care le-am primit ca și cadou când am plecat din casa părintească. Am devenit membră a Asociației ,,Pro Art” din Nicolinț, iar exponatele mele le expun doar la expozițiile de artizanat și port popular, pentru că doresc să promovez portul nostru lăsat din bătrâni de care ne mândrim noi, nicolincenii. Am avut deosebita plăcere să expun zestrea bunicii mele la diferite manifestări de creații populare organizate în satele românești din această zonă a Banatului. Este frumos acest lucru, pentru că în acest mod ne păstrăm tradiția și obiceiurile lăsate din străbuni, și totodată facem cunoștință cu portul și obiceiurile din alte sate unde trăiesc români”, a spus Steluța.

Silvia MĂRGAN