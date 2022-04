Poveștile și relatările de pe teren sunt de o mare valoare

Monica Buia Damnjanović este de origine din Seleuș, unde a terminat Școala Elementară ,,Frăție și Unitate”. La Alibunar, a absolvit Liceul de Economie și Comerț ,,Dositej Obradovic”, la Novi Sad a terminat Facultatea de Filosofie – Departamentul de Limba și Literatura Română, precum și programul de masterat intitulat ,,Studii interdisciplinare și multidisciplinare și de cercetare UCIMSI” – Novi Sad.

Despre jurnalism ne spune următoarele: ,,Am îndrăgit jurnalismul de când am fost copil. Întotdeauna mi-am dorit să lucrez la radio sau televiziune, iar destinul mi-a fost să mă angajez la Postul de Radio Novi Sad, fapt care din zi în zi mă încântă tot mai mult și îmi deschide orizonturile spre mai multe sfere și domenii. De 12 ani sunt angajată la Postul de Radio Novi Sad, redacția în limba română, unde redactez emisiunea ,,Muzică pe gustul tău”, ,,Împreună cu d-voastră”, știrile, schimburile de weekend, și munca pe teren, unde merg din sat în sat pentru a culege cât mai multe obiceiuri, tradiții și datini. Pe teren am cunoscut o mulțime de oameni, vizitez aproape toate satele noastre românești pentru a oferi ascultătorilor postului nostru de radio cât mai multe informații despre etnia, obiceiurile și tradițiile românești.”



Trăim într-o perioadă a informațiilor, unde cu toții vrem cât mai multe, dar mai ales să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Astăzi, când trăim în era informațiilor, un jurnalist trebuie să dispună de informații unice, utile și originale, pentru a avea priză la public. Aceasta nu este deloc ușor, jurnalismul necesită multă muncă și responsabilitate, iar Monica este de acord că a fi jurnalist nu este deloc uşor, ba chiar este o profesie destul de solicitantă, plină de energie și care aduce noi provocări în fiecare zi. ,,Meseria de jurnalist nu este monotonă. Zilnic facem ceva nou, aflăm poveşti diferite şi întâlnim mereu oameni noi şi interesanți.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 16 din 16 aprilie 2022