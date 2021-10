Preferă să pregătească prăjituri de casă

Pe Elena Susa am întâlnit-o la concursul culinar organizat cu prilejul unei manifestări dedicat produselor de toamnă. Pe standul aranjat cu exponate de prăjituri delicioase, am observat că predomină prăjiturile care au la bază gutuia, acest fruct al toamnei care ne îmbată cu mirosul ei specific. Am rugat-o să ne spună cum reuşeşte să prepare aceste prăjituri de care nu poţi să te desparţi fără a încerca măcar o bucată.

,,Sunt femeie de la sat şi am crescut alături de bunica mea care ştia foarte bine să pregătească mâncăruri tradiţionale, iar cele preferate erau prăjiturile de casă. Probabil că această dragoste, de a pregăti în mod tradiţional mâncăruri şi prăjituri, am moştenit-o de la bunica mea. Această pasiune mi-a rămas întipărită în suflet până în zilele noastre, şi cred că voi continua în aceiaşi măsură să cultiv această dragoste.

De multe ori le spun celor din jurul meu, că îmi aduc aminte de bunicile mele care au ştiut să preţuiască obiceiul de a pregăti o mâncare gustoasă şi o prăjitură preferată de toţi. Îmi place foarte mult să găstesc prăjituri de casă, dar mai ales cu fructe de toamnă. În această zi de sărbătoare a roadelor toamnei, eu am adus spre gustare o gamă variată de prăjituri: plăcintă cu struguri, plăcintă cu brânză, plăcintă cu gutuie, plăcintă cu mere, plăcintă cu varză murată. Pe lângă aceste prăjituri cu umplutură, am preparat şi compot din fructe de toamna. Cele mai preferate sunt prăjiturile necoapte: prăjituri cu nuci, pere, scorţişoare, care se pot consuma ca şi desert excelent în zilele de toamnă.

