Premiul pentru cea mai autentică interpretare

Andrijana Jovanović s-a născut pe data de 25 iulie 1995, din tatăl Predrag Jovanović și mama Dragica Jovanović. A crescut într-o familie modestă în care era prezentă căldura, dragostea și înțelegerea.

În anul 2014, înscrie studiile de arheologie la Facultatea de Filosofie a Universității din Belgrad. Încercând ca studentă să își găsească un refugiu și odihnă de la învățat, devine membră a Societății Cultural-Artistice ,,Jovica Janković Turku” din Manastirica, satul de baştină al Andrijanei. Talentul pentru interpretarea vocală și l-a arătat în momentul în care s-au căutat interpreți vocali pentru o manifestare locală din Manastirica. Acest prim pas al Andrijanei a fost acceptat și susținut de Orchestra de Muzică Populară ,,Serbia” din Petrovac na Mlavi, care se ocupă cu păstrarea muzicii tradiționale. Orchestra este condusă de maestrul la vioară Novica Stojimirović și de maestrul la acordeon Miodrag Mikica Lukić.

De ce muzica? Aflăm de la interlocutoarea noastră: ,,Pentru că în muzică mi-am găsit lumea mea. Ceva ce-mi umple sufletul, dar am constatat şi că îi bucură pe cei care mă ascultă. A venit pe neașteptate, în anul în care am înscris facultatea, în satul meu s-a reactivat secția de dansuri. Pe lângă dansatori, era nevoie și de cineva care să cânte melodii autentice. Atunci, m-am prezentat, deoarece știam dintotdeauna că posed talentul de a cântat, și am dorit să profit de ocazie și să apar pentru prima data pe scenă, la vârsta de 19 ani și să cânt pentru Orchestra de Muzică Populară ,,Serbia” din Petrovac na Mlavi. După aceea m-au susținut, iar în prezent lucrăm împreună deja de opt ani. Dar am cântat și la alte orchestre cu care am primit multe premii.”



Andrijana este de părere că muzica este un ,,instrument” care leagă popoarele: ,,Cu toate că nu cunoașteți bine limba cuiva, muzica leagă popoarele. Am cântat și în străinătate, în Austria, România, la Cluj, Bocșa. În România m-am simțit foarte bine, poporul român știe să petreacă. Cred că românii sunt oameni cărora muzica, dansul și cântecul le este parte componentă a vieții. Au lăsat asupra mea impresia unui popor vesel.”

La întrebarea, cu ce emoții a apărut în fața publicului? Andrijana răspunde: ,,Nostalgic, pentru prima data mi-am arătat emoțiile. După aceea nu am mai avut emoții. Am înțeles că muzica şi publicul sunt viața mea. Emoțiile pe care le împart cu oamenii, sunt foarte importante. Simţind fiecare cântec, publicul înțelege aceasta și întotdeauna mă susține cu aplauze. Fiecare prezentare și-a avut farmecul său și a fost special în sine.”

Despre premiile și mențiunile sale aflăm: ,,O amintesc pe regretata Merima Njegomir, care mi-a acordat premiul III la Festivalul ,,Izvorske kapi” de la Zlatibor. Anul trecut am interpretat cântrecul „Pră valie la valie” și „Gergina” și am primit premiul pentru cea mai autentică interpretare. Mi-a acordat-o Gordana Lazarvić, la același festival. La Centrul de Cultură Rakovica am obținut, în anul 2021, premiul pentru cea mai autentică interpretare din partea Biljanei Petković și Vesnei Dimić, soliste vocale ale RTS. Pe baza acestui premiu am participat anul acesta ca oaspete al Orchestrei Populare RTS. Am și mențiune de la Zilele lui Slobodan Lekić din Mustapić, pentru cel mai bun solist vocal la Zitkovica, apoi pentru cel mai bun solist vocal la Manastirica.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 27 din 2 iulie 2022