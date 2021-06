Presa cărășană promovează Ia și brâul bănățean

La14 iunie 2021 am avut bucuria de a participa la a VIII- a ediție a evenimentului cultural prin care sunt puse în valoare ia româneasca și brâul bănățean, două repere definitorii ale identității noastre naționale.

Manifestarea i-a avut ca inițiatori, în 2013, pe soții Paula și Vasile Neamțu, mari iubitori ai valorilor Carașului. Din păcate, în acest an, regretata jurnalistă ne privește din ceruri. In memoria dumneaei, noi cei prezenți, am ținut un moment de reculegere.

Ansamblurile folclorice venite din Moldova-Nouă, Oravița, Caransebeș, împreună cu gazdele de la Reșița, de la cei mai mici la pensionari s-au întâlnit in curtea Centrului Universitar UBB au plecat în alai spre Centrul Civic al Reșiței.

Alaiul a fost condus de coordonatoarea Ansamblului „Bârzava” al Primăriei Reșita, doamna Maria Aghescu, care crește generații de dansatori în orașul de pe Bârzava, de la cei mici, de la „Junii Bârzavei până la profesioniști. Multă muncă și dăruire face ca alături de coregraful Petru Bagiu,”Bârzava” noastră să prezinte dansul bănățean în lume.

Au urmat „Junii gugulani” din Caransebeș instruiți de coregraful Adrian Jurchescu, apoi ansamblul „Hora Carașului” al Casei de Cultură din Oravița instruiți de familia Viorica si Sorin Chișărău. De la Moldova-Nouă a venit formația de dansuri a Asociației pensionarilor.

Moderatoarea evenimentului a fost președinta Societății „Metarsis”, doamna Camelia Duca.

Ia româneasca este unul din reperele definitorii ale identității noastre naționale, ia este pictură la Henri Matisse dar si finețe si frumusețe pentru fiecare zonă folclorică. Dar, brâul bănățean este fala noastră, este reperul care trece peste timp și granițe, este jocul din patrimoniul imaterial al Banatului de Munte. La rugă, pe Valea Almăjului, brâul a fost început de primar cu ceilalți oficiali apoi au intrat, după rang alți săteni și la urma femeile. Cu fală, cu mândrie, l-am văzut tot așa dansându-se la Caransebeș. În timp ce am învățat să vorbesc, am învățat să cânt și să dansez hora de la Oravița și brâul. E valoarea și moștenirea noastră culturală. La Coștei, unde oamenii au conștiință de bănățeni, a mers 20 de ani de la Resița coregraful Ion Ghiaur să îi învețe.

Maria RADU NOVAC

