„Folclorul autentic, doinele și ardelenele noastre sunt pentru mine un tezaur inepuizabil și o comoară inestimabilă!”, ne mărturisește entuziastul viorist, Victor Flora din Stenlose, Danemarca.

Născut în anul 1967 și crescut la Satu Nou, într-o familie de țărani, dar cu mare credință în Dumnezeu, Victor Flora, numit și a lui Ciobu, după terminarea școlii elementare s-a decis să studieze tehnica interpretării la vioară. Ajutat și învățat de subsemnatul, Victor a progresat considerabil, desăvârșind doar unele secrete ale viorii.

„Prima dragoste mi-a fost muzica. Am iubit deopotrivă și dansul și muzica instrumentală. Ritmul, melodiile vocal-instrumentale și dansurile folclorice mi-au pricinuit o împlinire deosebită, care mi-au pătruns în inimă încă de mic”, a declarat Victor.

Pe de altă parte, Victor, zis Vichi, mai mărturisește: „Pe parcursul derulării banchetului școlar, la finea clasei a IV-a, Ionel Mălaimare a cântat la vioară, împreună cu membrii ansamblului său. Mi-a lăsat impresii deosebite, executând diverse piese muzicale populare. Am îndrăgit vioara ca instrument! Mi-am procurat o vioară urgent, și astfel am început să învăț să cânt la acest instrument. Cu ajutorul lui Ionel Mălaimare am învățat și am desăvârșit interpretarea instrumentală la vioară. Astfel, am rămas nedespărțit de acest instrument frumos și minunat.”

Ionel MĂLAIMARE

