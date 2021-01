Prin colaborare reciprocă, cu sprijinul C.N.M.N.R.S., ne putem atinge obiectivele

Ne este cunoscut faptul că românii locuiesc și în Serbia de Răsărit. Numărul lor exact este foarte greu de determinat. În pofida acestui fapt, existența lor este evidentă și aceasta se reflectă cel mai bine prin tradițiile și obiceiurile care sunt vizibile zilnic prin vorbire, mâncăruri, muzică.

Și, tocmai când se părea că viața modernă a luat avânt și că românii locali s-au asimilat complet, au început să apară organizații în fiecare dintre aceste regiuni. Fiecare dintre ele are un anumit specific, un domeniu pe care îl promovează și pe care îl păstrează de neuitare.

Unul dintre cei mai renumiți cântăreți din Serbia de Răsărit, Staniša Paunović, prin cântecele și muzica sa, a păstrat limbii de neuitare. An de an, Asociația Românilor din Turia „Valea Daiși” – Comuna Kučevo organizeză un festival în cinstea sa. Organizarea acestui festival a început cu un an înainte de moartea sa, așa că acest cântăreț a aflat în timpul vieții că amintirea privind munca și opera sa va dăinui și după ce el va trece în neființă.

Staniša Paunović cânta într-o ambianță simbolică la acea vreme – în spatele lui era o biserică, iar pe partea dreaptă o școală – tot ceea ce este necesar pentru păstrarea identității unei națiuni.

Satul Neresnica este cel mai mare sat din Comuna Kučevo și are aproximativ 2000 de locuitori. Acesta găzduiește un festival de muzică și folclor organizat de Asociația Românilor din Neresnița „Româna Bătrână”. Scopul acestei asociații și, prin urmare, al festivalului este de a păstra limba maternă prin cântec și dans.

Satul Mustapić este renumit după talentatul interpret Slobodan Lekić. Chiar dacă a trăit puțin, în urma sa au rămas cântecele care și azi se ascultă și interpretează cu plăcere. Pentru a-i păstra opera de neuitare, Asociația Românilor de pe Valea Pecului ,,Pincum” organizează în fiecare an un festival care poartă numele lui Slobodana Lekić. Cea mai importantă parte a acestui festival constă în interpretarea cântecelor ale acestui interpret.

Asociația părinților care vor ca şi copiii lor să învețe limba româna – „Sandu Timoc” din Comuna Golubac, a fost înființată cu scopul de a acționa în comun în toate organizațiile cu caracter românesc să ajute la introducerea limbii materne române în școli. Numeroasele activități de colectare a semnăturilor părinților, organizarea de cursuri particulare de limba română şi cooperarea cu instituțiile relevante ale statului, sunt doar câteva dintre succesele pe care le-a avut această organizație de la înființarea sa. Asistența la toate celelalte activități culturale este, de asemenea, scopul acestei asociații.

Federația Românilor din Serbia cu sediul în Petrovac este activă pe tărâm cultural și politic al românilor din Serbia de Răsărit. După cum sugerează și numele ei, aceasta reunește organizații al căror scop este păstrarea identității culturale și sociale a românilor din Serbia. Pe lângă rezultatele semnificative înregistrate la alegerile locale, Federația a obținut un mare succes prin participarea la alegerile pentru Consiliul Național al Minorității Naționale Române.

Jasmina GLIŠIĆ

