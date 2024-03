PROBLEME DE IDENTITATE ALE ROMÂNILOR DIN ZONA SERBIEI CARPATICE ÎN CONTEXTUL CONTEMPORAN. ROMÂNI ȘI VLAHI SAU ROMÂNI (VLAHI)

Identitatea românilor din zona Serbiei Carpatice este rezultatul unor procese istorice, sociopolitice, socioeconomice și culturale complexe din zona Europei de Sud-Est și a Serbiei, începând din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Specificul și atipicitatea identității etnice a minorității noastre de sud de Dunărea se reflectă în dualitatea ei: română și sârbă.

Pentru a explica dualitatea identității, a fost efectuată o analiză a aproape tuturor constituenților ei, ca şi componente transversale ale profilului lor etnic. În scopul interpretării materialului empiric, bibliografic și statistic, ne-am bazat în mare măsură pe postulatele teoretice ale antropologiei etniei. Discuțiile se bazează pe analiza unui amplu material care a fost adunat prin cercetări de teren ale aproape tuturor aspectelor culturii tradiționale a românilor din zona Serbiei Carpatice, fără a neglija nici segmentul sociologic al acestora. Scopul principal al acestui articol este de a analiza elementele constitutive ale națiunii pentru a indica starea actuală a identității lor naționale în prima jumătate a deceniului al treilea al secolului al XXI-lea. De asemenea, scopul este de a evidenția anumite probleme cu care se confruntă comunitatea, atunci când este vorba de păstrarea trăsăturilor identitare și a constituenților ei.

Articolul se bazează în cea mai mare parte pe lucrarea cu același nume, care a fost prezentată la cea de-a VIII-a Conferință Internațională – Interculturalism in Education, desfășurată la 1 octombrie 2022, la Novi Sad, publicată în InterKult 2022 Selected Papers from the 8th International Conference Interculturalism in Education, Zbornik 18, Pedagoški zavod Vojvodina, Novi Sad, 2023 (Stojanjelović, 2023, pp. 159-188).

Cea mai simplă definiție a unui grup etnic conform antropologilor și sociologilor este aceea că acest tip de colectivitate reprezintă o categorie culturală, în timp ce națiunea reprezintă un construct politic legat direct de statul modern. Printre multitudinea de identități diferite, identitatea națională ocupă un loc important în istoria modernă a Europei, în special în zona părții sale de sud-est. După eliberarea de sub dominația otomană și apariția statelor naționale în secolul al XIX-lea, Balcanii devin teren fertil pentru formarea a numeroase identități naționale. Diverse contexte istorice, culturale și geopolitice au influențat crearea acestora. Până în prezent, acest segment de identitate nu numai că ocupă cea mai importantă poziție în existența unei comunități, dar este adesea în centrul identității personale a membrilor acelei comunități, dar și subiectul instrumentalizării politice și ideologice.

Dr. Dragan M. STOJANJELOVIĆ

