Proiecte ambiţioase susţinute de săteni

La Sân-Mihai, majoritatea din săteni sunt incluşi în realizarea unor acţiuni benefice iniţiate de conducerea satului, în frunte cu tânărul şi ambiţiosul primar Darian Tăpălagă. Despre activităţile realizate în această decadă a anului, a vorbit primarul satului:

,,Având în vedere că Sân-Mihaiul este o localitate fruntaşă în comuna Alibunar, toate activităţile pe care le-am realizat cu sprijinul sătenilor, au dat dovadă de acest lucru, suntem o populaţie harnică şi ne mândrim de succesele noastre. Printre activităţile prioritare, prima a vizat amenajarea parcului sătesc care este şi o mândrie a sâmienţilor. Următoarea acţiune foarte importantă pentru noi a fost reanimarea vieţii culturale în sat, pentru care cele mai mari merite revin tinerilor entuziaşti de la Casa Tineretului.

Cu forţe propri am reuşit să reamenajăm sala de spectacole, să reconstruim sufrageria de la Căminul Cultural şi am amenajat câteva încăperi menite pensionarilor şi iubitorilor de şah. Un vis al sâmienţilor, care s-a împlinit în decursul lunii lăsate în urmă, a fost reînfiinţarea Clubului de fotbal ,,Banatul”.

Consătenii noştri, cu mic cu mare, au venit să ne acorde un ajutor după cum se cuvine, pentru a ducem la bun sfârşit acţiunea de amenajare a terenului sportiv. Cu ajutorul sponsorului principal, comuna Alibunar, dar şi cu sprijinul oamenilor de bună-credinţă, consăteni plecaţi la muncă provizorie în SUA şi Elveţia, am procurat echipament sportiv pentru jucătorii clubului de fotbal, am instalat un gard de fier în jurul terenului sportiv, am construit vestiare şi tribune pentru suporteri.

Ion MĂRGAN

