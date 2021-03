Promovarea culturii de masă variată din Banat

De șase ani consecutiv, femeile de la Asociația Femeilor „Boboacele” din Satu Nou ne-au bucurat cu un eveniment dedicat Zilei Femeii. Marcarea zilei dedicate femeii nu a lipsit nici în condiții de pandemie. Anul acesta expoziția a avut loc în mediul on-line, pe pagina oficială de Facebook a Asociației Femeilor „Boboacele”.

„Din cauza pandemiei am decis ca expoziția de anul acesta să aibe loc în mediul on-line. Nu am dorit să întrerupem tradiția. În orice mod, ideea a fost ca anul acesta să prezentăm seturi de veselă, pahare sau căni, care s-au folosit cândva sau poate se mai folosesc și azi. De asemenea, am pregătit și preparate din bucătăria bănățeană tradițională, unde se împletesc mai multe culturi. În fiecare zi postăm pe pagina noastră de Facebook poze cu seturi de veselă sau o rețetă însoțită de o poveste interesantă legată de preparatul respectiv.

Sanela CRĂINEAN

