Promovarea multiculturalității ale minorităților naționale

Sâmbătă, 31 iulie curent, la Novi Sad s-a încheiat a noua ediție a evenimentului ,,La umbra arborilor de la ștrand”. Ediția din acest an a fost organizată de: Asociația ,,Heror Media Pont”, Biblioteca Orășenească din Novi Sad și Centrul pentru dezvoltarea mass-media minoritară și locală.

La ediția din acest an, în cadrul atelierelor, un curs de limba română pentru persoanele cu un grad de deficiență de auz, a fost susținut de Carmen Sabina Oalge Adamović.

„Copiii cu vârsta cuprinsă între cinci și doisprezece ani învață aproximativ o sută de cuvinte în atelierele noastre în timpul săptămânii. Anul acesta am avut programul în limba germană, slovenă, ruteană, și limba română. În plus, participanții au avut o scurtă prelegere despre conceptele de bază legate de Uniunea Europeană.

Prin joc, copiii învață și își amintesc cu ușurință. Pe lângă cursul în limbile comunităților minoritare, participanții au învățat și elemente din cultura comunităților a căror limbă a fost predată în timpul săptămânii. Limbajul persoanelor care au un anumit grad de deficiență de auz este limbajul semnelor, și copiii sunt instruiți într-un timp foarte scurt pentru a putea comunica cu surzii. Pentru grupul mai în vârstă, un curs de limba română a fost organizat pe tot parcursul lunii iulie, susținut de Carmen Sabina Oalge Adamović. Participanții la curs au învățat cum să facă față diferitelor situații, atunci când se găsesc în România sau când au întâlniri cu etnicii români.

Silvia MĂRGAN

