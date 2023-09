Promovează portul și tradițiile străbune

Asociația Femeilor „Valea Teiului” din Coștei a fost înființată în luna aprilie a acestui an, cu ocazia sărbătorii Floriilor, 12 femei au semnat lista de aderare, iar în fruntea asociației a fost aleasă Veronica Stefan.

Ne mândrim cu faptul că, în decursul acestor câteva luni de la înființare, am realizat succese frumoase, cutreierând multe sate românești. De fiecare dată ne-am întors acasă cu o mențiune sau un trofeu, prezentând portul nostru din sat și tradițiile lăsate din străbuni.

Primul debut l-am avut în satul natal, Coștei, în luna aprilie a acestui an, când a avut loc inagurarea Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina. Cu acest prilej, femeile din cadrul asociației au organizat o expoziție etnografică. A fost aceasta prima noastră apariție în public, prezentând portul popular din satul nostru.

Ulterior, am fost invitate de asociația femeilor din Izbište la Festivalul de mâncăruri tradiționale ,,Banatski fruštuk”, unde am obținut premiul III pentru cel mai frumos stand amenajat. Am expus obiecte de artizanat scoase din lada cu zestre ale bunicilor noastre, iar femeile activiste au pregătit prăjituri tradiționale.

Silvia MĂRGAN

