Provocările din viața unui cercetător, scriitor și cadru didactic

Diogen Băbuț din Uzdin este asistent universitar la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) și cercetător la Școala Doctorală de Informatică și la „Signal, Image Processing, and Machine Learning Team”. De-a lungul carierei, i-au fost acordate numeroase premii literare, distincții și titluri onorifice, cum ar fi premiul pentru cea mai bună prezentare la „Conferința internațională de securitate a datelor și cifrare” (Istanbul, 2022), premiul pentru cea mai bună poveste scurtă la concursul național „Mladi dani” (Vrbas, 2018), premiul II la concursul național de programare „CISM” (Timișoara, 2022) și titlul de șef de promoție la specializarea „Bioinformatică”.

Cine este Diogen, dincolo de ce știm și de ce se vede (scriitor talentat, profesor, cercetător etc.)?

-Bună ziua! Înainte de toate, sunt o ființă care încearcă să simtă fiecare particulă luminoasă în decursul unei zile, și fiecare materie liniștitoare a gândului în decursul unei nopți. Încerc să proliferez o scânteie a fericirii și să trezesc conștiința existenței celor apropiați.

Când v-ați descoperit pasiunea pentru cercetări la Universitatea de Vest din Timișoara? Când ați știut că veți face lucrări științifice?

-Prima contribuție depusă la un eveniment științific a avut loc în anul 2021, în cadrul seminarului academic „CS3”, organizat la Timișoara. Primul meu contact cu cercetători din diverse colțuri ale lumii a avut loc la Conferința Societății Elene pentru Biologie Computațională și Bioinformatică (Atena, 2021). Această oportunitate a fost facilitată de către domnul Decan al Facultății de Matematică și Informatică de la UVT, profesorul Cosmin Bonchiș. Colaborarea în echipă, alături de încă patru colege, a avut un impact substanțial în evoluția mea în această direcție de cercetare.

Când am primit un feedback pozitiv din partea membrilor comisiei de revizuire a articolelor, în cadrul submiterii articolului pentru Congresul European de Endocrinologie, am experimentat o schimbare majoră în percepția limitelor și în constrângerile pe care le impunem nouă înșine. Am realizat că cercetarea este cu adevărat domeniul în care mă simt în largul meu.

Virginia PUIA

