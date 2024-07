„Punct roşu”de Adrian Onciu

Tânărul artist Adrian Onciu din Uzdin, fotograf pasionat, a avut, pentru a patra oară, ocazia de a-şi expune lucrările în satul său natal. Adrian este student şi îşi petrece majoritatea timpului la Timişoara.

Expoziţia a avut loc în cadrul manifestării tradiţionale „Zilele Uzdinului”, organizată de SLA „Tibiscus”. Această manifestare se desfăşoară pentru a 16-a oară în perioada 7-27 iulie.

„Expoziţia este împărţită în trei segmente. Primul segment cuprinde o serie de fotografii făcute acasă, aici, la Uzdin. Am realizat o altă serie la Timişoara, în perioada 2019-2020. Mai nou, în ultima serie am alcătuit un caiet, o lucrare-obiect, pe care am prezentat-o la unul dintre examene, la Facultatea de Arte şi Design”, a mărturisit interlocutorul nostru.

Întrebat din ce cauză a denumit expoziţia „Punct roşu”, Adrian a răspuns: „Voi încerca să rezum. Expoziţia vorbeşte despre nişte maşini abandonate pe care le-am găsit în Timişoara, plimbându-mă prin oraș, pe stradă, printre blocuri. Am consemnat într-un caiet toate aceste maşini, sub un punct de culoare roşie. În timp, aceste punctuleţe s-au tot adunat. Fiecare punct reprezintă o maşină abandonată undeva în Timişoara.”

Artistul din Uzdin spune că sursa lui de inspiraţie sunt problemele care îl afectează personal şi obstacolele de care se izbeşte aproape zi de zi (poluare, egalitate de gen, homofobie, rasism etc).

După cum am amintit, Adrian şi-a expus fotografiile de patru ori. În primul an a prezentat subiecte de la facultate în tehnica alb-negru, care l-a pasionat într-o primă fază de creaţie. Apoi a trecut la culori. A doua şi a treia expoziţie au fost pe tema reciclării şi poluarea naturii cu deşeuri. Cea mai recentă expoziţie, vernisată pe data de 12 iulie, are ca temă maşinile abandonate în parcare, în spaţii publice și private.

La întrebarea care este următorul proiect pe care doreşte să îl realizeze, tânărul artist din Uzdin a răspuns următoarele: „Am spus la vernisajul expoziţiei că îmi doresc să aduc o instalaţie artistică. Până acum am realizat foarte multe fotografii şi desene, dar cred că următorul pas va fi tocmai o instalaţie artistică şi, de ce nu, un performance”.

La sfârşitul interviului, Adrian a afirmat că la Uzdin a avut emoţii foarte mari. Pe această cale adresează mulţumiri şi aprecieri publicului, care şi-a făcut timp de a vizita expoziţia. „Mă simt onorat să expun la mine acasă. De fiecare dată îmi face plăcere să organizez expoziţii la Uzdin. Totodată vreau să mulţumesc domnului prof. univ. dr. Stelian Acea şi domnului lector Mădălin Mărienuţ pentru susţinere şi pentru faptul că m-au ajutat la facultate. Mulţumirile mele se îndreaptă şi către părinţii mei, fiindcă mereu au avut grijă de mine şi m-au îndemnat să fiu atent la spaţiul în care locuiesc, la natură. Unchiul meu Sorin Oncu este o inpiraţie enormă pentru mine. Adresez mulţumiri domnului Vasile Barbu pentru invitaţie şi, nu în ultimul rând, tuturor celor care au fost prezenţi la vernisajul expoziţiei «Punct roşu»”.

Luminița NEDA

Articolul îl puteți citi în numărul 30 din 27 iulie