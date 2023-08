Pura Vida

,,Pura vida” este mai mult decât un motto prietenos scris pe pălăriile sau pe tricourile pe care turiștii le cumpără din magazinele de suveniruri. Tradus direct prin ,,viață pură”, acest concept este apropiat de ideea americană a ,,vieții simple”. Cascade, papagali, arhitectură barbară, arbori seculari, plantații de cafea, vulcani și, nu în ultimul rând, spiritul calm și călduros al acestui popor – toate evocă ,,pura vida” ce străbate această țară, lăsând în urma sa un izvor de inspirație.

Nu demult am avut parte de o călătorie fanstasmagorică ce va rămâne mereu, fără îndoială, în inima mea. Costa Rica ne-a primit cu soarele său cald, ceea ce ne-a adus o bucurie imensă, mai ales că tocmai scăpasem de iarna de acasă. Este într-adevăr o țară a basmelor cu munți verzi, drumuri de hortensii, cascade uluitoare și plantații de cafea.

În capitala Costa Ricăi

La prima vedere, San José pare haotic și aglomerat, dar se dezvăluie ca un oraș plin de contraste și magnetism. Orașul se mândrește cu o gamă variată de muzee ale căror colecţii se concentrează pe istoria, arta și arheologia din Costa Rica. De la Muzeul Național, care găzduiește expoziții fascinante despre patrimoniul țării, până la Muzeul de Jad, unde sunt expuse artefacte extraordinare din perioada precolumbiană, explorarea patrimoniului cultural bogat este, în San Jose, o experienţă educativă, care te îmbogățeşte.

Arhitectura orașului este o altă caracteristică remarcabilă. Pe măsură ce ne-am plimbat prin centrul istoric, am fost încântați de clădirile coloniale impresionante, precum Catedrala Metropolitană și Teatrul Național, în timp ce ne-au cucerit urechile amestecul de voci ale oamenilor care ofereau diverse produse la tarabe și cântecul interpreților de stradă care interpretau muzică tradițională în limba spaniolă. Aceste bijuterii culturale reflectă trecutul orașului și se îmbină armonios cu peisajul urban modern, permițându-ne să simțim pulsul acestei metropole moderne din America Centrală.

Cu dorința de a explora minunățiile naturale ale acestui teritoriu, am decis să mergem într-un tur ghidat. Am avut norocul de a-l avea ghid pe Olman Arce Mejía de la Assisttours, o persoană generoasă care are şi cunoştinţe impecabile despre istoria, tradițiile, flora și fauna acestei ţări. Sub îndrumarea sa, am avut ocazia să vizităm Vulcanul Poas, să explorăm plantațiile de cafea și să ne bucurăm de frumusețea grădinii cascadelor La Paz.

Aneta GAȘPĂR

