Răbdarea – cel mai bun sfat pentru a avea o grădină frumoasă

De această dată o să călătorim pe cale virutală în Italia, pentru a-l cunoaște pe Gioele Pofferi, un tânăr de 24 de ani, pasionat de grădinărit. Gioele locuiește în Lucca, un oraș important din regiunea Toscana, centrul provinciei cu același nume. Situat pe un mic deal pe malurile râului Serkio. Aici, se păstrează complet zidurile antice ale cetății, din vârful căreia se deschide o priveliște minunată a câmpiilor din jur – primăvara aceste câmpuri sunt pictate în culori strălucitoare și bogate, ceea ce conferă lui Lucca un aer romantic.

Poate chiar cadrul natural l-au determinat pe Gioele să îndrăgească natura, cu toate farmecele ei. Să ascultăm povestea lui:

-În urmă cu aproximativ 5 ani am decis să îmi amenajez prima mea grădină de legume, o grădină mică, în care am încercat să îmi cultiv proprile alimentele. Din acel moment, nu am mai încetat niciodată să să produc alimente. Pentru mine, aceasta a fost ceva extraordinar. Consider că nu este nimic mai important decât mâncarea pe care o consumăm și aerul pe care îl respirăm. Grădinăritul ne permite să profităm de aerul proaspăt și de alimentele sănătoase, două surse esențiale de sănătate.

Nu-mi amintesc exact care a fost prima plantă pe care am cultivat-o, deoarece trăind în mediul rural, am fost întotdeauna înconjurat de natură și plante. În plus, tatăl meu avea o fermă și de foarte multe ori mergeam să-l vizitez. Mi-au rămas întipărite în minete întinderile nesfârșite de plante, ale tatălui meu. Când eram mic, petreceam foarte mult timp cu bunicul, care era un mare entuziast și iubea plantele numite bonsai. Îmi amintesc de timpul petrecut împreună… Pe atunci mi-a explicat care este poziția corectă pe care ar fi trebuit să o acordăm unui bonsai în raport cu pietrele din ghiveciul în care vor fi plantate, pentru a obține cea mai bună estetică.

Gioele astăzi cultivă doar legume: „Cea mai mare pasiune a mea, așa cum am spus deja, este grădinăritul. Sunt gurman, îmi place mâncarea și cultiv produse pe care îmi place să le mănânc. Cu greu cultiv ceva ce nu-mi place să mănânc. Când vine vorba de grădina de legume, cel mai important și banal sfat care poate fi dat este să ai răbdare. Timpul este esențial în cultivare, dar de multe ori nu este luat în considerare. La noțiunea de timp am început să mă gândesc foarte mult când am început să produc hrană pentru câteva persoane.

Nu am o plantă preferată! Dar, după cum am spus, mi se pare mai plăcut să cresc niște legume pe care îmi place să le consum.

Denis STRATULAT

