RETROSPECTIVA CELEI DE-A 50-A EDIŢII (2022) A ZILELOR DE TEATRU ALE ROMÂNILOR DIN VOIVODINA – REPUBLICA SERBIA

Foto: Trupa de Teatru ,,Neica” a Societăţii Cultural-Artistice ,,Neica” din Coştei, deţinătoarea Marelui Premiu la ediţia din acest an a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina.

La cea de-a 50-a ediţie a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina au fost prezentate, în total, cinci spectacole ale trupelor de teatru din: Torac, Uzdin, Nicolinț, Alibunar şi Coștei. Spectacolele au fost de genuri diferite și fiecare reprezentaţie a transmis un mesaj prin text și concepția regizorală. Majoritatea actorilor şi-au interpretat rolurile cu perseverenţă şi seriozitate.

În acest an, am urmărit cinci spectacole complexe, bine articulate din punct de vedere regizoral, la care adăugăm efortul depus de membrii trupelor de teatru, de la cei de pe scenă până la cei care au lucrat după culise.

Am văzut spectacole diferite în ceea ce priveşte specificul genului dramatic. Fiecare a întrunit standardele a ceea ce înseamnă teatru. Indiferent de text, aceste piese au reflectat starea locală şi societatea în care trăim. Suntem conștienți că și textul, mai mult sau mai puţin, impune ritmul piesei.

La toate trupele, în primul rând la actori, pe scenă s-a văzut efortul de a le transmite spectatorilor mesajul.

Toate cele spuse ne dau nădejdea că Zilele de Teatru vor dăinui fără întreruperi. Noi, cei care suntem aleși să apreciem calitatea spectacolelor și a rolurilor interpretate, o facem ținând cont de considerentele care impun aprecierea justă și adevărata valoare, fără a avea obligația să dăm prea multe explicații. Dar, această clasificare, cu certitudine, nu va decide continuitatea vieții teatrale și nici nu va delimita genul de spectacole pentru care s-a optat.

Le propunem să fie ghidaţi de inimă, de dragostea de a face teatru şi apoi de aspectele de dramaturgice, regizorale etc.

Voi sublinia doar câteva dintre elementele care trebuie luate în considerare: relațiile dintre personaje (protagonist-antagonist, susținător al protagonistului, susținător al antagonistului și altele asemănătoare), schimbarea de stări, dicția, mizanscena, adică mișcarea actorilor pe scenă, în ce măsură punctele dramaturgice duc la adâncimea scenei sau a evoluției pe orizontală a acțiunii, funcționalitatea scenografiei, lumini, culori, efecte sonore, costumele, muzica, machiajul și multe alte.

Bucură faptul că, în ciuda pandemiei, activitatea teatrală a continuat.

Am avut ocazia să vedem pe scenă actori cu experiență, dar și tineri. Sperăm că și în viitor vom urmări spectacole de un nivel înalt şi că, în acelaşi timp, în anii următori vor activa și alte trupe din localitățile noastre care au o tradiție teatrală bogată.

Obiectivul juriului este să clasifice şi să analizeze, cu competență, ceea ce a văzut pe scenă, la modul obiectiv și fără prejudecăți. Desigur, avem în vedere că este vorba despre trupe de teatru de amatori. În cazul respectiv, diferența faţă de profesionişti constă în contractul de autor. Amatorilor le rămâne morala și dragostea de teatru, care de multă ori depășește partea legislativă.

În sfârșit, aş vrea să îl amintesc pe președintele Zilelor de Teatru, Dimitrie Miclea, care aproape treizeci de ani își pune fără rezervă inima, sufletul și intelectul pentru a înălța teatrul românesc pe aceste meleaguri şi nu numai; el este ,,fluxul sangvin” care ne-a legat pe noi, adevărații iubitorii de teatru, să participăm la păstrarea acestei manifestări.

Zoran CVETKOVIĆ

