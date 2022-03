Revitalizarea patrimoniului feroviar din Banatul Montan

Banatul Montan este depozitarul unor bogății culturale, arhitecturale și industriale deosebite. Mulți dintre noi ne-am născut cu ele și le considerăm un dat peren. Din păcate, realitatea din ultimele decenii ne arată cu totul altceva.



Necunoașterea, acțiunea umană deliberată sau accidentală, complicitatea unor instituții, indiferența noastră sau acțiunea unor factori naturali au dus la afectarea și diminuarea acestui tezaur sau chiar la dispariția unor valori excepționale, fie că vorbim de clădiri, vestigii istorice, căi ferate, mine, canale de aducție, gări etc.

Asociația ,,Euroland Banat”, aşa cum ne informează, consideră că, deși au existat și alte demersuri de a aduce în dezbatere publică tema patrimoniului cultural-industrial-feroviar al regiunii, se impune o coagulare a acestor eforturi.

Asociația ,,Euroland Banat”, împreună cu Primăria și Consiliul Local Oravița, a invitat autoritățile locale din zonele de-a lungul tronsoanelor de cale ferată (având punctul central la Oravița), pe cele din zona limitrofă, inclusiv din Clisură, autoritățile județene, structurile CFR, ministere, parlamentari, instituții de cultură și educaționale, societatea civilă, istoricii, cercetătorii, arhitecții etc. la masa rotundă ,,Revitalizarea patrimoniul feroviar din Banatul Montan: Anina-Oravița, Oravița-Berzovia, Oravița-Iam, Iam-Baziaș”. Întâlnirea a avut loc la Casa de Cultură ,,George Motoia Craiu” din Oravița, pe data de 17 februarie.

Masa rotundă a fost o platformă de discuții, schimb de idei, propuneri și dezbateri pentru cei care apreciază moștenirea culturală, patrimoniul arhitectural, industrial și, în special, cel feroviar pe care regiunea îl are.

Pe de o parte, obiectivele întâlnirii au fost cele de a informa și de a sensibiliza comunitatea cu privire la riscul pe care indiferența îl naște în ceea ce privește păstrarea acestui patrimoniu feroviar. Pe de altă parte, reuniunea i-a chemat la acțiune pe actorii locali, cei regionali și naționali, în vederea găsirii unor soluții pentru restaurarea și revitalizarea acestor tronsoane istorice de cale ferată și asumarea unor angajamente: Oravița-Berzovia, Oravița-Anina, Oravița-Iam și Iam-Baziaș (prin refacerea, într-un pas viitor, alături de partenerii sârbi, a conexiunii prin Jesonovo – Biserica Albă – Vracev Gaj).

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 11 din 12 martie 2022