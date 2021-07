Rezultatul, un motiv de mândrie

Jucătorii de fotbal de la clubul „Jedinstvo” din Vlăicovăț au sărbătorit cel mai mare succes din ultimul deceniu obținut în sezonul fotbalistic. Poziția a opta în clasament, în cadrul Ligii Voivodina, grupa Est, cu 49 de puncte acumulate, este o confirmare a bunei organizări și activități, nu numai a personalului profesionist condus de antrenorul Mišo Beljin, ci și a întregii conduceri a clubului în frunte cu Safet Tihić. ,,Jedinstvo” a înscris 66 de goluri în acest sezon.

Clubul are o infrastructură foarte bună. S-au realizat multe investiții. Amintim întreținerea terenului, sistemul de irigație pe terenul întreg, vestiarele pentru jucători și condiții excelente pentru antrenamente, acestea desfășurându-se la un nivel foarte ridicat.

De la Safet Tihić aflăm că acum stadionul are o imagine reprezentativă, iar spectatorii și iubitorii de fotbal beneficiază de tot confortul în timp ce urmăresc meciurile clubului. Este deosebit de încântat că această echipă, cea mai tânără din ligă și de faptul că în echipă s-a încadrat un număr mare de tineri.

Părerea generală a suporterilor este că „Jedinstvo” a jucat cel mai bun fotbal și că așa trebuie să rămâne. Jucătorii au avut un comportament foarte bun pe gazon.

Safet Tihić a menționat următoarele: „Multe mulțumiri jucătorilor și antrenorului nostru care, cu o poziție bună, au încheiat un sezon de succes pentru clubul de fotbal „Jedinstvo” din Vlăicovăț. Suntem mândri nu numai de faptul că am luptat în mod egal cu echipele bune din Liga Voivodinei, ci și că am redat spiritul de unitate al clubului, ci și pentru că le-am oferit tinerilor noștri din sat condiții bune pentru a face sport”.

Vasilie PETRICĂ

