Este foarte important să învățăm bine, să cultivăm limba română, ca să putem să fim uniți, creativi, să comunicăm și să ne exprimăm în limba noastă maternă, limba română.

Să continuăm să dăinuim pe aceste meleaguri prin limbă, tradiție și datini. ,,Elevul Dorian Gătăianț, care a obtinuț locul întâi la competiția republicană, și elevul Gabriel Gătăianț, care a obtinut locul întâi la competiția regională, au meritat aceste locuri, sunt foarte talentați, sârguincioși, sunt modele de elevi în ceea ce privește învățământul.

Au imaginație bogată, le place să rezoneze, să creeze, să proiecteze, sper că aceste rezultate să-i îndemne să progreseze și mai mult pentru a-și alege și o profesie în care vor reuși și vor fi apreciați”, ne declară prof. Marinela Gătăianț.

Elevul Dorian Gătăianț ne spune impresiile sale despre participarea sa la competiția republicană de limba română: ,,La Novi Sad a fost foarte frumos, am văzut multe lucruri interesante. Când am luat locul întâi am simțit o bucurie imensă, totodată am fost şi surprins, pentru că locul întâi pe țară nu e un lucru mic.

