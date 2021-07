Să susținem reciproc arta în frumusețile ei

Prin intermediul doamnei profesoare drd. Mărioara Sfera, un grup de 12 artiști, membri ai Grupului Pictorilor „Armonii cromatice” din cadrul Asociației Non-Profit „Prezent” din Timișoara, au poposit la mijlocul lunii iunie în orașul Vârșeț, unde au vizitat Muzeul Orașului, „Farmacia cu trepte”, sediul Primăriei și punctul de corespondență „Libertatea”, spre a stabili noi punți de colaborare cu instituțiile amintite.

Vizita a debutat la Muzeul Orașului, unde amabila directoare Ivana Ranimirov a susținut o adevărată oră de istorie, prezentând personalități cunoscute din istoria sârbă, tablourile și obiectele valoroase pe care le deține acest muzeu. În continuare, s-a mers la așa-numita „Farmacie cu trepte”, unde oaspeții la fel au rămas încântați de cele văzute.

O vizită de suflet a avut loc la punctul de corespondență din Vârșeț al C.P.E. „Libertatea”, unde Mariana Stratulat, directoarea Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, a vorbit despre activitatea prestigioasei Case, dăruindu-le oaspeților cărți, ziare și reviste.

Clipe de răgaz și-au oferit la renumitul hotel „Villa breg”, iar prânzul a fost servit la restaurantul „Dinar”, care poate fi considerat un adevărat complex etnografic.

Vizita s-a încheiat la Mănăstirea Mesici, unde oaspeții din România au avut parte de adevărate trăiri spirituale pe care le vor transpune în picturi.

Pe doamna Steluța Guțu, purtătoare de grup şi artistă plastică, îndeosebi pe pictură în ulei – tridimensional pe pânză de in, am rugat-o să ne prezinte delegația, să ne vorbească despre scopul vizitei și să ne redea impresiile lor despre cele văzute și trăite: „Alături de mine, din delegație au mai făcut parte Maria Hadiji, pictor și director al Muzeului Etnografic (Maria lucrează foarte mult în acrilic, într-o armonie cromatică foarte specifică); Cristian Huț, artist plastic care pictează în mod deosebit momente din natură, redă foarte frumos viața și folosește o cromatică proprie; Simona Daniela Molnar, o pictoriță care se descurcă foarte bine în ceea ce privește citadinele, adică secvențe din oraș și pictând florală preponderent în acril; Sebastian Alexa, acuarelist care redă foarte bine orașul Timișoara, fiind foarte atent la anotimpuri, la viața cotidiană; Cristian Ghera, pictor care lucrează foarte mult în ulei și este inspirat de natură, artă și tradiții; Loredana Bratu, care iubește foarte mult caii (aceștia sunt foarte mult prezenți în lucrările ei de studii, ca și redare artistică); Ana-Maria Apostol din Buziaș, acuarelistă care a început să picteze în ulei, acril, mai recent în acuarelă, fiind foarte atentă și foarte profundă în redarea degradeurilor; Blažena Miroslava Karkuš, artist plastic din Pecica, o profesionistă care redă foarte mult viața la sat, fiind preocupată de trăirile ei proprii; Gabriela Petreanu, artist plastic care lucrează foarte mult în acril, se distrează cu forme geometrice, încearcă să redea anotimpuri și are o tematică foarte intensă; Marius Mihai, sculptor care realizează foarte multe lucrări în pietate, credință și lucrări de grup. Noi suntem practic 12 și facem parte din Asociația Non-Profit „Prezent”, grupul „Armonii cromatice”, aflat în deplasare înainte de deschiderea proprii galerii de artă în Timișoara.

Denis STRATULAT

