Sărbătorind unitatea în diversitate

Folclorul unește lumea, așa cum demonstrează Euro-Balcan Folk Festival, care de-a lungul a 11 ani a adus la Chicago o diversitate de popoare, culturi și tradiții pe aceeași scenă.

Biserica Ortodoxă Română ,,Sfânta Maria” din Chicago, Illinois, SUA, include în agenda sa culturală în fiecare septembrie evenimentul cu tradiție Euro-Balcan Folk Festival. Ediția de anul acesta a reunit pe scena bisericii ansambluri folclorice reprezentând mai multe popoare care conviețuiesc împreună în Chicago și împrejurimi.

De la unul din organizatorii și inițiatorul acestui festival, Ioniță Chișărău, am încercat să aflăm mai multe detalii:

La Biserica Ortodoxă Română ,,Sfânta Maria” din Chicago activez de aproape 50 de ani, participând la toate evenimentele care se organizează aici. Prin acest festival, pe care l-am inițiat în anul 2010, promovez folclorul și portul românesc. În primul an, 2010, aveam patru echipe de dansatori de la noi de la biserică, la care s-au prezentat toți cei patru nepoți și eu alături de ei, fiind o mândrie pentru mine să pot să dansez pe aceeași scenă cu nepoții mei. Acum, mulți dintre ei s-au mutat din Chicago, dar ne bucurăm de prezența unei noi generații. La prima ediție s-au prezentat dansatori greci, bulgari, români de la o altă biserică, macedonieni, sârbi şi bosniaci. La fiecare ediție avem reprezentanți din aproape zece țări din Balcani și din alte zone. Dar, avem participanți și din Spania, Rusia, iar anul acesta și din Ucraina.

Evenimentul are un ecou pozitiv și a atras numeroși participanți entuziaști. În organizare am inclus 35 de persoane, în frunte cu Părintele Paroh George Ursache al BOR ,,Sfânta Maria”. Avem la dispoziție două prezentatoare. Toți cei implicați se dedică cu pasiune și suflet activităților. Așadar, totul decurge bine și îmi este ușor să organizez an de an acest festival, când am oameni profesioniști, cu facultăți, oameni pe care mă pot baza și înțeleg sensul unui festival – ne spune Chișărău.

Eveniment cultural de anvergură la BOR ,,Sfânta Maria” din Chicago

Ideea de a organiza un asemenea eveniment grandios, multicultural, într-un oraș multietnic cum este Chicago, a pornit de la un eveniment similar care s-a organizat în anul 1972 la Ohrid. Interlocutorul nostru povestește că din clasa a IV-a a şcolii elementare de la Petrovasâla, de unde este de origine, a început să danseze la secția de dansuri și a continuat apoi și la Căminul Cultural din localitate, până la vârsta de 26 de ani, în anul 1974, când a plecat să trăiască în America.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 41 din 14 octombrie