Scoatem la suprafață tot ce are mai vechi și mai frumos bucătăria românească

Pe data de 13 octombrie, Asociația de Femei ,,Mâini harnice bănățene” din Petrovasâla, a avut parte de o vizită deosebită din partea televiziunii naționale TVR Timișoara. O echipă a acestui post de televiziune a ajuns în această localitate, cu scopul de a realiza un reportaj gastronomic pentru emisiunea „Sarea în bucate”. Această emisiune este specifică, deosebită, memorabilă şi deopotrivă o poveste care se poate spune în jurul mesei. Întâmplări, poveşti dar şi personaje fascinante condimentează reţeta emisiunii.

Am stat de vorbă cu prezentatorul emisiunii, „Sarea în bucate”, Dan Liuț, care ne-a povestit despre importanța păstrării rețetelor gastronomice vechi, despre vizitele în Banatul sârbesc și oamenii locului. Ce ne-a declarat dânsul, aflăm în rândurile următoare: ,, Această emisiune de gastronomie se adresează tuturor iubitorilor de rețete tradiționale. Am reușit, iată, să ajungem și în Banatul de dincolo de Banat. Suntem pentru a doua oară în Serbia.

Dacă prima oară am fost la Sărcia și am gătit pește, pentru că Sărcia este una din marile pescării ale Europei, cu peste 950 de hectare de luciu de apă, iată că aici, la Petrovasâla, am găsit o comunitate de femei care păstreze, încă, rețelele vechi românești sau din comunitatea românească. Am găsit un Festival al gutuiului, care mie mi s-a părut fascinant, iar rețetele noastre se leagă într-un fel sau altul de acest fruct, simbol al toamnei, gutuia. Indiferent ce s-ar spune, doar toamna se culeg gutui, în nici un alt sezon, decât toamna. Iată că aici, la Petrovasâla, am găsit câteva rețete vechi, printre care și o prăjitură cu gutuie. Am văzut cum femeile prepară rețete tradiționale românești și nu numai românești.

De exemplu, am întâlnit o doamnă născută în Serbia, aproape de granița cu Muntenegru și e venită într-o localitate românească, căsătorită cu un sârb de etnie croată, un melanj fabulos, iar rețeta pe care ne-a prezentat-o domnia sa este o rețetă, pe care noi, românii, o știm de varză cu carne. Aceasta, prezentată de dânsa, este puțin diferită și este la îndemâna oricui, doar timp să ai. Mă bucur că prezentatorul emisiunii, respectiv, Veronica Mihoc, a înțeles că trebuie să ajungem și în partea românească de dincolo de România, întregind astfel, într-un fel, bucătăria bănățeană. Fie că este Banatul de la munte, fie că este Banatul de la câmpie, fie că este Banatul din România sau Banatul din Serbia rețetele sunt un melanj între bucătăria sârbească, maghiară, germană, turcă, română, romă, bulgărească și toate celelalte bucătării din Banatul nostru. Important este că mâncarea care se gătește aici este o mâncare fabuloasă.”

Adriana PETROI

