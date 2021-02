Se fac pregătiri pentru campania de primăvară

La Cooperativa agricolă din Sân-Mihai, lucrările pentru începerea campaniei agricole sunt în plină desfăşurare. Despre modul cum decurg pregătirile pentru campania de primăvară din acest an, ne-a vorbit Vasa Todoran, şef de producţie la cooperativa din Sân-Mihai.

– „Pregătirile pentru campania de primăvară sunt în faza incipientă. Managementul acestei societăţi agricole care are în urma ei o bogată tradiţie în producţia agricolă, a elaborat un plan de activităţi axate pe obţinerea produselor agroalimentare de calitate care pot fi plasate în deplină siguranţă pe piaţa autohtonă dar şi peste hotare. Pentru a obţine o producţie calitativă trebuie asigurat material semincer certificat, pe ceea ce se pune mai mult accentul. Anul acesta am planificat să fie însămânţate cu porumb circa 500 de ha, cu floarea-soarelui 208 de ha, iar cu soia 420 de ha. Referitor la aprovizionarea cu material semincer, şi în acest an vom avea soiuri cu o tradiţie îndelungată, unde predomină hibridul de porumb produs de Compania Pioneer, apoi DKC, şi WKC. La cultura floarea-soarelui predomină hibrizii Bakardi şi Master 22, iar la soia – Venti şi NS Fantast. În baza experienţei pe care o avem cu producătorii de material semincer, există şanse mari pentru obţinerea unor recolte apreciabile.

Ion MĂRGAN

