Securitatea pe internet și metodele de protejare

De vorbă cu M.S. IT Cristian Iacob din Alibunar

Securitatea pe internet nu se referă doar la comunicarea prin mesaje electronice sau la transferul de date prin intermediul rețelei globale. Rețeaua globală, adică internetul, a devenit un spațiu virtual construit din o compoziție enormă de calculatoare personale, telefoane inteligente mobile, calculatoare de tipuri tablet, calculatoare laptop, servere, precum și mijloacele de comunicare, adică echipament pentru rețele de comunicare, precum routere, antene pentru Wi-Fi, switchuri și altele. Mult echipament se găsește în proprietate personală, dar există și foarte multe dispozitive pe care le dețin companiile care prestează servicii de comunicare.

De multe ori ne întrebăm dacă cineva este online.

– OK, persoana respectivă este online. Hai să comunicăm prin internet. Comunicarea se desfășoară, iar noi suntem mulțumiți că avem posibilitatea să comunicăm rapid și eficient. Totul pare a fi perfect; dar adevărul este că foarte rar ne întrebăm cine este proprietarul internetului. Iată o întrebare foarte simplă! Cine este proprietarul internetului?Răspunsul este și mai simplu. Nimeni nu este proprietarul internetului. Internetul nu are proprietar. Echipamentului de rețea (routere, switchuri, antenele Wi-Fi, conductele de comunicare etc) sunt în proprietatea companiilor de telecomunicații, dar nu și internetul. Noi plătim lunar serviciul de accesare a internetului companiilor cu care avem contract, dar companiile ne garantează doar siguranța pe nivel de echipament. Tot echipamentul are un oarecare nivel de securitate în dependență, bineînțeles, și de preț. Dacă dorim un echipament mai sofisticat și mai sigur, firesc că și prețul pe care trebuie să-l plătim va fi mai mare.

Și atunci cum rămâne cu securitate pe internet? Cine ne protejează? Există protecție sau nu?

– Adevărul este că noi înșine trebuie să ne protejăm, să fim responsabili și, bineînțeles, să cunoaștem tehnologiile pe care le utilizăm la un nivel avansat.

Securitate absolută nu există! Este iresponsabil să spunem că suntem 100% siguri pe internet. Este prima greșeală de la care pleacă toate celelalte greșeli în serie. Repet: trebuie să fim conștienți de toate pericolele pe care le putem întâlni pe internet.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 2 din 16 ianuarie 2021