Semnarea contractelor la proiectele depuse pentru cultură

Săptămâna trecută, la Primăria orașului Vârșeț, pentru toate persoanele care se ocupă de domeniul cultură, a fost o zi festivă. Este vorba despre semnarea contractelor cu reprezentanții asociațiilor culturale din oraș. Contractele pentru proiectele care au fost aprobate pentru cofinanțare la concursul public deschis de către Primăria orașului Vârșeț, au fost semnate în sala mică a instituţiei.

Prin acest concurs, orașul alocă patru milioane de dinari pentru afirmarea și promovarea culturii prin asociații locale culturale și alte persoane înscrise care se ocupă de cultură în oraș. La acest eveniment, pe lângă reprezentanții asociațiilor culturale, a fost prezent și dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură.

Cu această ocazie, dânsul a menționat următoarele: „La primul concurs din acest an am decis să cofinanțăm 31 de proiecte din patru domenii culturale. Am observat că interesul este în creștere, că avem un număr mare de evenimente care sunt organizate independent sau în cooperare cu instituțiile orașului, iar acest lucru este cinstea orașului Vârșeț, ca pilon al vieții culturale din regiune.

Vasile PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul 21 din 27 mai