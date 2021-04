Serbia va câștiga cu noi o mare influență în dezvoltarea inovatoare a industriei auto

Domnul Sasha Cioringa are aproape 20 de ani de experiență în managementul internațional în cadrul companiei de tehnologie avansată din lume ,,Continental”. Este director general la ,,Continental Automotive Serbia” și directorul mai multor locații de cercetare și dezvoltare ale Unității de Afaceri ,,Continental Vehicles and Services” din lume (Serbia, România, Brazilia, Mexic, Marea Britanie, China, India, Malaezia). Echipa sa de aproximativ 1500 de ingineri dezvoltă cu succes soluții R&D complexe pentru cei mai importanți producători din industria auto din întreaga lume.

Cum ați ajuns la decizia de a începe să lucrați în Serbia? Cum vi se pare orașul Novi Sad?

Am vizitat orașul Novi Sad pentru prima dată în 2006, când căutam să angajăm ingineri din Serbia să lucreze la sediul ,,Continental Automotive” din Timișoara, unde în prezent activează peste 3500 de ingineri, din cei 8000 din România. Dacă vorbim de numărul total de angajați, noi suntem cea mai mare companie privată din România cu peste 20000 de colegi. Eu personal am simțit că succesul din România poate fi transpus cel puțin la fel de bine și în Serbia și am propus deschiderea unui Centru de Cercetare și Dezvoltare în Novi Sad. Conducerea companiei a decis realizarea unui studiu complex, care a acoperit peste 30 de locații din Europa și vecinătăți. Mă bucur foarte mult că s-a optat pentru acest minunat oraș de pe malul Dunării și m-au desemnat chiar pe mine director general, eu fiind și vorbitor de limba sârbă (mama mea este de naționalitate sârbă în România).

Care sunt asemănările și care sunt diferențele dintre industria auto din Serbia și cea din România?

Să fiu sincer, există încă un decalaj între Serbia și România în ceea ce privește dezvoltarea industriei automotive, în sensul că în Serbia încă nu activează suficient de multe companii de renume mondial, iar volumele și numărul de angajați încă pot crește foarte mult. Serbia se află pe un trend foarte crescător și este foarte deschisă către investiții de prestigiu, așa cum este proiectul nostru în Novi Sad, noi fiind catalogați în 2017 de către președintele Serbiei ca fiind ,,Intrarea într-o altă ligă investițională” și sunt extrem de mândru că am dovedit că este așa prin Centrul nostru de Cercetare și Dezvolare care numără peste 600 de ingineri și prin decizia de a deschide prima fabrică de produse electronice hi-tech din Novi Sad, unde ceea ce concep inginerii se transpune în produse și soluții ,,Made in Serbia.

Care sunt principalele avantaje și dezavantaje ale Serbiei ca locație pentru fabricile din industria auto?

Avantajele sunt poziționarea geografică foarte apropiata de centrul Europei, infrastructura foarte bună, forța de muncă extrem de calificată și foarte muncitoare, deschiderea și sprijinul autorităților și prețul avantajos al energiei și al serviciilor. Dezavantajul este deocamdată faptul că Serbia nu este încă în Uniunea Europeană, dar eu sper că acest lucru se va întâmpla într-un viitor cât mai apropiat. Respectarea valorilor europene și hotărârea de a fi prezenți pe o piață unică va dezvolta foarte mult țara din punct de vedere economic și va atrage tot mai mulți investitori, făcând ca nivelul de trai să crească semnificativ petnru cetățenii sârbi.

Cum vedeți viitorul industriei auto în Serbia?

Eu cred că Serbia poate juca un rol extrem de important în transformarea întregii industrii auto pentru că tendințele sunt foarte clare: electrificare, conectivitate, conducere autonomă, servicii. În viitor nici nu va fi nevoie să posedăm automobil personal, ci vom apela de pe telefonul mobil sau tabletă un serviciu conform standardului dorit, o mașină care se va conduce singură, va fi setată așa cum am lăsat-o data trecută sau cum dorim să fie setată acum, în așa fel încât confortul să fie maxim. Va fi, bineînțeles, electrica, reducând aproape la zero poluarea în orașe și vom fi 100% siguri că ajungem la destinație fără incidente și exact în timpul planificat pentru că traficul va fi optimizat prin faptul că toate mașinile vor fi conectate și se va ști exact cu un minut înainte de a ajunge în intersecție cum va fi organizat traficul. Eu cred că așa cum internetul este azi mai rapid în Serbia și România decât în țările vestice, pentru că s-a creat o infrastructură modernă de la zero, așa putem să fim și pionieri în conducerea autonomă și crearea de orașe inteligente care să permită tot ce am spus mai înainte.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 10 aprilie 2021