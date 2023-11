Slavco Almăjan, distins cu titlul de Ambasador Cultural la Craiova

O nouă distincție pentru renumitul poet, scriitor, imagolog, eseist și om de cultură Slavco Almăjan a venit de la Craiova, pe data de 7 octombrie a.c. fiindu-i conferit titlul de Ambasador Cultural din partea Fundației Europene și Academiei Internaționale ,,Mihai Eminescu”. Această distincție se adaugă palmaresului bogat de premii al lui Slavco Almăjan care are merite deosebite în literatura și cultura românilor din Serbia, în ansamblul ei.

L-am întrebat pe Slavco Almăjan cum îl onorează și ce îi demonstrează titlul de Ambasador Cultural. ,,Demonstrează implicare directă într-un domeniu care mă reprezintă și anume în arta scrisului și în sfera audio-vizualului. Toată viața am fost implicat în diverse activități (jurnalism, literatură, teatru radiofonic, televiziune, film) încercând să cercetez fenomene care pun în valoare condiția omului aflat în centrul unor probleme existențiale. Am fost implicat în tendițele moderne și postmoderne ale artei contemporane. Am avut și un cuvânt de spus despre imaginea controversă a fenomenelor marginale, a identității noastre culturale care s-a arătat a fi un proiect permanent cu o vizibilitate largă.

Până spre sfârșitul secolului XX în acest domeniu au fost făcute niște cercetări de suprafață fără a intra mai adânc în explicarea fenomenului în totalitate. Există spații deschise care cer răspunsuri concrete, explicații profunde, analize mai substanțiale. Am încercat să arăt că într-o configurație spațială noi avem locul nostru bine meritat.

Desigur, o astfel de distincție mă onorează. Este o distincție acordată pentru activitatea mea literară și încercarea de a demonstra că viața culturală din această zonă este complexă, capabilă să ne surprindă și să pună în lumină aspectul autentic al unui vis artistic și cultural. Nu demult am aniversat 75 de ani de existență a Casei de Presă și Editură «Libertatea» și am constatat că în acest răstimp au apărut peste o mie de titluri de carte.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 45 din 11 noiembrie