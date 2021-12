Slavco Almăjan, laureatul Premiului European pentru Poezie pe anul 2020

Poetul Slavco Almăjan a adăugat încă o distincţie înaltă în palmares. Este vorba despre Premiul European pentru Poezie, datorită căruia autorul se numără printre laureaţii celei de-a 24-a ediţii a Festivalului Internaţional ,,Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş”.

Acesta este unul dintre cele mai importante festivaluri de acest gen din lume, alături de festivalurile de la Struga (Macedonia de Nord), Medellin (Columbia), Trei Râuri (Canada) şi Bagdad (Iraq).

Festivalul Internaţional ,,Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş” a aniversat un sfert de veac de existenţă, iar din cauza pandemiei actuale ediţia a 24-a (care trebuie să se desfăşoare în vara anului 2020) şi a 25-ea au avut loc în acelaşi timp, în perioada 15 – 20 septembrie 2021. Premiaţii celor două ediţii au fost decişi de către un juriu al Fundaţiei Academia Internaţională Orient – Occident din Curtea de Argeş, care este organizatorul şi proprietarului evenimentului. Din juriu au făcut parte preşedinta acad. Carolina Ilica (poetă, directoare artistică) şi membri: acad. Mihai Golescu, (prof. dr., eseist şi director la ziarului ,,Argeşul”), Mihaela Gabriela Helmis (eseist, realizatoare la Radio România) şi prof. dr. Nicolae Iliescu (eseist, prozator şi redactor-şef la Editura Academiei Române).

,,Un asemenea premiu literar atrage, în primul rând, atenția asupra operei unui scriitor. Cel mai plăcut este faptul că poezia, în vremurile noastre, nu și-a pierdut suculența și importanța. Se spune că trăim un moment de criză, că viața de toate zilele este precum o atracție turistică și nimic mai mult. Poezia e necesară precum oxigenul, ea rămâne o necesitate absolută. Un medic, un matematician, un astronaut, toți au nevoie de poezie, în sensul că încearcă să se exprime cât mai articulat, cât mai nuanțat, atât în rostirea de fiecare zi cât și în domeniul de strictă specialitate. Declarațiile unor mari personalități sunt cu încărcături poetice uimitoare, cu expresii și imagini inedite, care rămân păstrate în memoria omului. În repetate rânduri am scris și am atras atenția asupra specificului nostru literar, asupra cadrului tematic din această zonă, dar multe observații au rămas fără ecou. Uneori avem impresia că suntem la margine de lume, că trăim fără viitor. E bine că există undeva zone de interes, personalități care atrag atenția asupra unei îndeletniciri artistice specifice. Distincția pe care am primit-o, în Orașul Regal Curtea de Argeș, întocmai demonstrează că marea poezie se poate scrie oriunde, dar mai ales acolo unde există vise și speranță”, a afirmat Slavco Almăjan într-o declaraţie pentru săptămânalul ,,Libertatea”.

Marina KALKAN

