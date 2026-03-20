Slujbă arhierească, aducerea Sfintelor Moaște ale Sfintei Mucenițe Marina și Taina Sfântului Maslu, în Duminica Sfintei Cruci

La data de 15 martie, Biserica Ortodoxă Română „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar a devenit loc de rugăciune și de întâlnire duhovnicească pentru numeroși credincioși, care au participat la slujba arhierească prilejuită de Duminica Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante duminici din perioada Postului Mare.

Încă din orele dimineții, credincioșii din comuna Alibunar s-au adunat în fața sfântului lăcaș pentru a-l întâmpina pe Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Momentul întâmpinării a fost unul plin de bucurie și evlavie. După obicei, copiii îmbrăcați în costume populare românești l-au întâmpinat pe ierarh cu flori și colac. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ieronim a adus în biserica din Alibunar moaștele Sfintei Mari Mucenițe Marina, una dintre sfintele mult iubite de credincioși pentru ajutorul și ocrotirea pe care le oferă celor care se roagă cu credință.

După primirea Preasfințitului Părinte Ieronim, în biserică a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Ieronim, alături de un sobor de preoți. În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Episcop Ieronim a vorbit despre semnificația religioasă a Sfintei Mari Mucenițe Marina, subliniind faptul că aceasta este iubită de popor deoarece este ocrotitoare și ajutătoare a neamului omenesc.

Totodată, ierarhul a pus un accent deosebit pe semnificația Duminicii Sfintei Cruci, zi cu o încărcătură spirituală profundă în perioada Postului Mare. „În această duminică, credincioșii sunt chemați să cinstească Sfânta Cruce, simbolul fundamental al credinței creștine, pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos”, a subliniat Preasfinția Sa. Totodată, Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit credincioșilor despre Sfânta Cruce, care reprezintă jertfa supremă, dar și biruința vieții asupra morții, fiind semnul mântuirii și al iubirii dumnezeiești pentru întreaga omenire.

De asemenea, a amintit că, în mijlocul încercărilor și al conflictelor care tulbură lumea de astăzi, credincioșii sunt chemați să își întărească credința și să găsească sprijin în rugăciune și în puterea crucii. La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Gabriel Simionesei i-a oferit Preasfințitului Părinte Ieronim un dar simbolic – o cruce, ca semn al recunoștinței și al prețuirii pentru vizita arhierească și pentru slujirea în mijlocul credincioșilor din Alibunar.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 21 martie 2026