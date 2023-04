Spaţiu cosmic – teren fertil al imaginarului: fascinat infinit și misterios

„Studierea impactului vibraţiilor acustice asupra materiei frământă asemeni unui misterios deja-vu gândirea umană în neobosita încercare de desluşire a originii vieţii – de la cosmogoniile vedice, chineze ori semite la pitagoreici cu reluări din ce în ce mai apropiate cronologic de zilele noastre”, afirmă conf. univ. dr. Gabriel Kelemen, autorul teoriei „Sferă-Vortex”, unică la nivel mondial, despre care a realizat o impresionantă lucrare-document, unică şi inedită, intitulată „Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex”.

Lucrarea a fost prezentată la finele lunii februarie a.c.,în spațiul expozițional al Galeriei de Arte ,,Armonii cromatice” din Timișoara, unde dr. Kelemen ne-a purtat, figurativ vorbind, printr-o altă dimensiune a conștiinței și experienței umane și anume, prin ,,Armonia Hermetică a Cosmosului”, prezentându-ne apariţia figurii umanoide în lichidele supuse vibraţiilor acustice.

Este autorul mai multor articole, eseuri, studii ştiinţifice, dintre care amintim: ,,Ciudatele chipuri lichide” publicat în „Contrapunct”, revistă de literatură şi arte, nr.1-3, 2009; ,,Trough Matter, Towards the Sign”, apărut în revista „Isomorphism”, nr.1/martie 2012, Art – Interdisciplinary Field; ,,The archetype of the ideal city Fluidopolis” apărut în revista „Isomorphism”, Nr.2/octombrie 2012 Art – Interdisciplinary Field; ,,Vibration-Form-Human-Symbol”, apărut în publicaţia „This Un-Real Body – Anthology of essays”, Editura Eurobit, Timişoara, 2011; ,,Sun Moon Earth Man-The eccentricity of the three spheres and the human body”, Mani Verlag in Kooperation mit dem Editura: Polzer Kulturverlag Salzburg, 2013.

Volume publicate: ,,Universalitatea principiului sferă-spirală”, Editura de Vest, Timişoara, 2009; Vibraţie-Formă-Simbol, Editura AURA, Timişoara, 2012; Albumul bilingv ,,Originea formei/ The origin of form”, Editura AURA, Timişoara, 2012; ,,Universalitatea Arhetipului Sferă-Vortex”, 2014, Editura Eurostampa, Timişoara.

Domnule profesor, ați abordat holistic influenţa undelor acustice asupra lichidelor, care relevă surprinzătoare conformaţii morfo-dinamice – drept răspuns al fluidului străbătut de trenul undelor sonore ce induc şi întreţin unde staţionare, modelând în chip nevăzut corpusul lichid atent selectat. Pe ce se bazează această teorie?

Se bazează pe explicarea și elucidarea originii geometrice a formei, ce are ca și unitate de bază tandemul indisolubil sferă-vortex, din care și prin care se nasc formele la nivel macro-microcosmic, mai precis din sferă care este elementul prim, iar atunci când ea se manifestă morfodinamic apar vortexurile (vârtejuri) chirale levogire-dextrogire, prin intermediul fenomenelor staționare (de tip undă staționară) apar geometriile triunghiulare, pătrate, pentagonale, hexagonale etc. în plan, iar în spațiul tridimensional solidele platonice, cele 5 poliedre regulate, astfel se nasc din sferă prin vortex simetriile naturale.

Despre această teorie unică au aflat și americanii, motiv pentru care ați fost invitat la New York pentru a o prezenta. Ați fost prezent și în Germania, la un congres de cimatică. Cum este receptată teoria dumneavostră în străinătate?

Am fost invitat în 2014 la Congresul Internaţional de Cimatică din Germania, noiembrie 2014 , apoi în Statele Unite ale Americii, Atlanta – New York, unde am participat la mai multe conferințe. Am lansat Volumul Ilustrat în limba engleză editia III-a revăzută, ,,The Universal Sphere Vortex Principle“ 2015, unde am prezentat relația complexă dintre natură și geometria undelor staționare, prezentând o nouă clasă de fenomene neliniare în lichide cu aspect biomorf, numite generic, unde statice și care sunt descoperite în premieră mondială de către mine.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 65 din 8 aprilie