Succesul unei instituții poate fi atins doar datorită angajaților săi

Pe Doina am cunoscut-o cu câțiva ani în urmă, într-o zi în care am pășit pentru prima oară în incinta Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Într-un timp relativ scurt, am avut privilegiul de a cunoaște o femeie ambițioasă și devotată. Într-o lume în care compromisurile par a fi adesea inevitabile, Doina a fost mereu o prezență fermă, reușind să gestioneze cu integritate complexitatea relațiilor interumane și a cerințelor profesionale.

Așadar, în fața voastră, cititorilor, prezint un portret de femeie cu aptitudini remarcabile. În localitatea Uzdin s-a născut Doina Stanišić, cu numele de fată Spăriosu, pe data de 14 octombrie 1957. Dacă ne întoarcem în copilăria dânsei, aflăm că avea foarte mulți prieteni, cu care își petrecea zilele afară, la joacă. Din iernile geroase își amintește cu drag de pasiunea sa pentru patinoar. „Era o perioadă foarte frumoasă din viața mea, eram în fiecare zi afară, de dimineață și până seara târziu; era altfel, era mai frumos”, ne spune Doina.

De mică, era înconjurată de prieteni, iar zilele lor erau pline de aventuri și bucurie. Iernile aduceau un farmec aparte în viața Doinei. În vremea gerurilor, când pământul era acoperit de zăpadă, patinjul devenea activitatea sa preferată. „Îmi plăcea să patinez, aveam patine cu care mă dădeam în fiecare zi pe gheață”. În sălile școlii elementare din localitate, era o forță vie de energie, acolo unde își împărtășea talentele artistice, încântând la serbările școlare cu vocea sa.

Adriana PETROI

