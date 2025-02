Teatrul amatoristic al românilor din Voivodina, între provocări și oportunități

Tradiţia şi continuitatea sunt fundamentele teatrului amatoristic al românilor din Voivodina. Acest lucru a fost evident şi în primul an de mandat al lui Daniel Răduţ ca președinte al Uniunii Teatrelor de Amatori ale Românilor din PA Voivodina, R. Serbia. Care sunt principalele realizări în acest prim an? Cum poate teatrul amatoristic să rămână un pilon al culturii românești din Voivodina? Cu interlocutorul nostru am discutat despre aceste aspecte și despre viitorul teatrului amatoristic al românilor din Voivodina.

S-a împlinit un an de când aţi devenit preşedinte ale Uniunii Teatrelor de Amatori ale Românilor din PA Voivodina, R. Serbia. Ce realizări şi activităţi aţi avut în primul an de mandat?

În anul 2024, când am preluat mandatul, în loc de patru trupe la Zilele de Teatru ale Românilor din Voivodina s-au prezentat șapte. Consider că este un mare succes, din cauză că din an în an suntem tot mai puțini români. Totuși, au fost trei trupe în plus față de anul precedent.

Ce credeți că a dus la creșterea acestui număr de trupe?

Cred că la creșterea numărului de trupe participante a dus toleranța. Trebuie să colaborăm, pentru a obține un succes cât mai mare.

Până la o nouă ediţie a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, să aruncăm o privire îndărăt spre ediţia trecută, a 52-a. Care considerați că au fost principalele lecții învățate și ce schimbări credeţi că ar putea fi aduse în viitor pentru a îmbunătăți evenimentul?

Pentru a îmbunătăți evenimentul, consider că este nevoie să avem pentru fiecare trupă un regizor profesionist, însă în momentul de față, ca și în anii precedenți, există problema financiară a trupelor. Noi am avut mai multe discuții la ședința Consiliului de Administrație al Uniunii Teatrelor de Amatori, pentru a depune proiect la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Totuşi, din cauză că Zilele de Teatru se desfășoară, de obicei, în aprilie-mai, nu putem depune un astfel de proiect pentru finanțarea trupelor, din cauză că rezultatele primei sesiuni apar pe la sfârșitul lunii mai. Consider totuși că modul în care se ocupă trupele este la un nivel înalt.

Marina KALKAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 9 din 1 martie 2025