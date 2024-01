Torăcenii au dus colindul românesc şi peste hotare

Despre colaborarea dintre Săcălaz şi Torac, mai ales Toracu Mare, am scris în foarte multe rânduri. De data aceasta, am trăit împreună momente din perioada frumoasă a sărbătorilor de iarnă: Naşterea Mântuitorului şi trecerea într-un nou an.

Grupul de colindători de la Şcoala Generală ,,George Coşbuc” din Torac şi corul mixt al Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească ,,Vichentie Petrovici Bocăluţ” au participat duminică, 17 decembrie, la concertul de colinde organizat de Asociaţia Culturală ,,Armonia” din Săcălaz, împreună cu Biserica Ortodoxă cu Hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh”.

Concertul a avut loc în biserica din Săcălaz, care a fost arhiplină de binecredincioşi. În jurul unui brad impunător, frumos împodobit, s-au prezentat micii colindători din Torac, instruiţi de Filip Baloş şi acompaniaţi la chitară de Minu Lelea. Copiii au fost îmbrăcaţi în straie populare, cu căciuli, cătrinţe, poale şi cojoace şi cu străicuţele puse pe umăr. Au răsunat cunoscutele colinde româneşti, urări de sărbători şi tradiţionalul La mulţi ani. După ce au colindat, au primit pacheţele de la Moş Crăciun, care i-a aşteptat lângă brad. Corul mixt, condus de Todor Ursu, i-a încântat pe cei prezenţi cu frumoasele colinde ,,Steaua sus răsare”, ,,Sus boieri” şi altele.

Florin RAŞA

