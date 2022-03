Trecutul nostru, o sursă de învătare şi o modalitate de a detecta modele

Pentru al doilea an consecutiv, Concursul de Istorie Națională organizat de Comunitatea Românilor din Serbia și SCA „Dr. Radu Flora”, care s-a desfășurat în mediul online în perioada 24 ianuarie – 15 februarie, s-a încheiat, iar câștigătoarele sunt: Mihaela Cadar din Satu Nou care a obținut premiu I, al doilea i-a revenit Cristinei Neda din Uzdin, iar al III-lea a fost acordat Melisei Ionașcu din Uzdin.

Pentru elevii români, interesați de întâmplările trecutului și de semnificația lor pentru prezent, istoria nu este doar o poveste a trecutului nostru, ci o sursă de învățare și o modalitate de a detecta modele.

Câștigătoarea premiului I, Mihaela Cadar, elevă în clasa a VI-a a Școlii Elementare „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou, ne spune că: „Despre concurs am aflat de la profesorul meu de informatică, Stevan Mihailov. El m-a îndrumat să particip şi m-a sprijinit. Atunci când am aflat că am câştigat am fost nespus de fericită, mai ales când am aflat că am obținut premiul I şi am câştigat un laptop Asus. Am fost foarte emoţionată. Diploma este foarte preţioasă pentru mine, iar laptopul îl voi folosi împreună cu surorile mele, iar mai târziu şi fratele meu.”

Despre Cristina Neda, o elevă care este în clasa a VII-a a Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, am citit și auzit multe lucruri frumoase. Este o elevă care se implică în majoritatea proiectelor extrașcolare, ocupând locuri pe podium. Cristina participă pentru al doilea an consecutiv la acest concurs, obținând premiul II și câștigând o tabletă Samsung Galaxy A7 Lite. Ea ne declară că: „Anul trecut am cucerit premiul I, iar anul acesta premiul II. Îmi place foarte mult acest tip de concurs, de aceea, şi anul acesta, am vrut să particip şi să arăt ce ştiu.”

Mădălina MIHAILOV

