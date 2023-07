Trei zile de dans și muzică de calitate

Urmând tradiția, în iulie la Vârșeț se desfășoară cunoscutul Festival Internațional de Folclor „Coroana vârșețeană”, care reuneşte ansambluri folclorice din străinătate și din Serbia, oferind program pentru toate preferinţele. În fiecare an, acest festival de folclor este o adevărată sărbătoare a porturilor naționale. La această ediție, care va dura trei zile, publicul se va bucura de un program cu muzică de calitate şi dansuri de pe câteva continente. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeţ responsabil pentru cultură, cu Davor Stojković, directorul Centrului Cultural și cu Vladimir Bošković președintele Festivalului Internațional de Folclor „Coroana vârșețeană”.

Dr. Traian Căcina a declarat următoarele:

,,Festivalul Internațional de Folclor «Coroana vârșețeană» va fi evenimentul cultural central și în această vară. La 30 de ani de la prima ediție și la cea de-a 24 prezentată, festivalul a devenit o sărbătoare estivală tradiţională la Vârșeț. Discrepanța dintre cifre apare din cauza situației politice din anii 90 și, mai nou, din cauza epidemiei din ultimii ani. Totuși, chiar și cu aceste pauze motivate, avem continuitate, iar prezentarea în fața publicului larg este tradițională.

Anul acesta, comitetul de organizare al acestui festival internațional a pregătit noutăţi care, cu siguranță, îi vor impresiona pe vizitatori. Schimbările își vor lăsa amprenta asupra modului de lucru și, implicit, asupra rezultatelor. Începând cu anul acesta, avem un nou director al festivalului, al cărui scop este dezvoltarea vieții culturale la Vârșeț. Având în vedere că mi-a fost acordată încrederea de a conduce și de a direcționa viața culturală de pe teritoriul orașului Vârșeț, am hotărât, împreună cu colaboratorii, să reînnoim forţele cadrelor logistice ale evenimentelor culturale. Până acum, această hotărâre s-a dovedit a fi favorabilă, astfel că am făcut pasul și în ceea ce priveşte acest festival prin faptul că l-am propus pe domnul Vladimir Bošković la funcția de director. Consiliul Executiv al Vârșețului a acceptat propunerea, iar Adunarea Orașului a confirmat-o. Dânsul și-a dovedit meritele pe parcursul anilor prin includerea sa în Societatea Cultural-Artistică «Laza Nančić» din Vârșeț. Sunt convins pe deplin că, prin activitatea sa, va justifica încrederea acordată.

În ceea ce priveşte ediţia de anul acesta a festivalului «Coroana vârșețeană», vă pot spune că va fi un nou joc de culori, porturi tradiționale exotice și clasice și dansuri diferite, tradiționale, din mai multe țări. Mă bucură mai ales faptul că românii se includ atât în organizarea festivalului, cât şi în programul propriu-zis. O surpriză plăcută pentru public va fi și concertul susținut de Orchestra Consiliului Național Român, care va concerta pentru prima dată în acest format în centrul orașului Vârșeț, în fața publicului larg. Concertul va avea loc în cea de-a doua seară, pe data de 10 iulie.

În perioada 11-13 iulie se va desfăşura festivalul propriu-zis. Vor participa ansambluri din Panama, Cehia, Polonia, Georgia, România etc. Va fi un spectacol de zile mari, atât pentru participanți, cât și pentru public. După cele două seri în care se vor prezenta ansamblurile folclorice locale, care după calitate sunt la același nivel cu invitaţii, dar și în urma concertului susținut de Orchestra Consiliului Național, va începe spectacolul internațional. Mai întâi, ca și în fiecare an, sunt prevăzute două evenimente majore. Primul dintre aceste evenimente este parada participanților în fața Primăriei. Fiecare ansamblu va veni cu o coregrafie scurtă din programul pe care îl va prezenta apoi pe scenă. După aceea, va avea loc recepţia oficială în sala festivă a Primăriei, urmând ca în decursul serii festivalul să fie deschis în mod oficial pe scena din centrul oraşului.

Profit de această ocazie pentru a-i invita pe toți iubitorii de folclor şi pe cei care vor să își delecteze simțurile văzului și auzului cu un program cultural-artistic de excepție să ni se alăture în aceste seri. Intrarea este liberă și va fi întotdeauna. În cazul condițiilor meteo nefavorabile, evenimentul va avea loc pe scena principală a Teatrului Național «Sterija» din Vârșeț. Vă așteptăm cu drag”.

Preşedintele festivalului, Vladimir Bošković, a subliniat următoarele:

„Mulțumesc autoguvernării locale pentru încrederea acordată de a fi directorul Festivalului Internațional de Folclor «Coroana vârșețeană», în anul în care se împlinesc 30 de ani de la înființarea acestuia. Este un mare privilegiu, dar și o mare responsabilitate ca totul să fie bine organizat în continuare. Organizatorul festivalului este Centrul Cultural din Vârșeț, sub egida orașului Vârșeț. Co-organizatorii festivalului sunt numeroși voluntari și sponsori care lucrează în echipă pentru a asigura succesul. De asemenea, îi datorez multă mulțumire domnului dr. Traian Căcina, membru al Consiliului Executiv al orașului responsabil pentru cultură, care asigură toată logistica necesară organizării festivalului. Obiectivul festivalului constă în promovarea schimbului cultural, colaborarea dintre popoare și în cultivarea tradiției și artei folclorice. În ultimele trei decenii, peste 600 de ansambluri din întreaga lume au participat la festivalul nostru. Cu toţii suntem mândri de acest fapt. Desigur că această manifestare, ca şi multe altele din orașul nostru, este foarte importantă pentru turism. Numărul turiştilor creşte în fiecare an. La festivalul din acest an participă ansambluri din mai multe țări care vor susține program interesant. Ansamblurile folclorice vin din Georgia, Panama, Bulgaria, Polonia, România, Republica Cehă, dar și din Serbia (ansamblurile «Lazar Načić» din Vârșeț, „Smederevo” din oraşul omonim și „Elektroporcelan” din Aranđelovac). Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Internațional de Folclor „Coroana vârșețeană” va fi organizată la Vârșeț în perioada 9-13 iulie. Festivalul va începe pe 9 iulie cu un program la care vor participa, în afara concursului, ansamblurile de juniori și seniori din cadrul societăţilor culturale şi artistice de pe teritoriul orașului Vârșeț și al comunelor învecinate. Pe 10 iulie, tot în afara concursului, va concerta orchestra Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române. Programul oficial al festivalului va avea loc pe scena mare din centrul orașului începând de marți, 11 iulie, până joi, 13 iulie. Pe lângă partea oficială, vor avea loc și o serie de manifestări adiacente: un târg etno organizat de Organizația Turismului din Vârșeț, expoziții la galeriile Casei Armatei, un atelier de învățare a dansului tradițional sârbesc etc. Îi invit pe toți iubitorii de muzică, dans, tradiție și joc popular să vină în centrul orașului într-un număr cât mai mare și să se bucure de artă”.

Davor Stojković, directorul Centrului Cultural din Vârșeț, a afirmat următoarele:

„Festivalul Internațional de Folclor «Coroana vârșețeană» are o istorie bogată care datează de trei decenii. Festivalul a fost organizat pentru prima dată în 1993 și de atunci a devenit parte a tradiției orașului Vârșeț. Ideea festivalului a apărut din dorința de a păstra și de a hrăni valorile tradiţiei folclorice bogate din zona noastră, de a prezenta cele mai valoroase realizări de pe scena folclorică internațională. Inițiatorii festivalului au fost iubitori de folclor, entuziaști care au dorit să formeze o platformă în care să se întâlnească grupuri folclorice din diferite părți ale lumii, să promoveze, prin aceste întâlniri, schimbul cultural și colaborarea dintre popoare. Pe parcursul acestor 30 de ani, festivalul s-a dezvoltat. A atras un număr tot mai mare de participanți și vizitatori, aşa că a devenit unul dintre cele mai importante festivaluri de folclor din regiune. Până acum, a găzduit peste 600 de ansambluri care au prezentat cultura și tradiția țărilor de pe cinci continente. Organizarea unui astfel de festival necesită o echipă serioasă de oameni care planifică și coordonează toate segmentele. Cu toţii – de la orașul Vârșeț, ca sponsor al festivalului și Centrul Cultural, ca organizator, la co-organizatori, voluntari și sponsori până la participanți – fac eforturi conjugate, îşi investesc cunoştinţele şi energia pentru a asigura, în fiecare an, un festival de succes. Datorită acestui fapt, «Coroana vârșețeană» a devenit un eveniment de neratat în calendarul evenimentelor culturale din regiune. Este un festival cu care se mândresc orașul Vârșeț și comunitatea întreagă”.

Vasilie PETRICĂ

