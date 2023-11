Un cuplu tânăr bazat pe dragoste și respect

Când m-am hotărât să vă prezint povestea familiei Besu, am știut că nu voi scrie despre o simplă familie din Sărcia. Am avut onoarea să îl cunosc pe Deni Besu în timpul activităților culturale din Sărcia și am fost imediat captivat de pasiunea și dedicarea sa față de comunitatea în care a crescut. Astfel, vă invit să pătrundeți în lumea familiei Besu, să descoperiți ambițiile, visele și speranțele lor, dar și provocările cu care se confruntă în viața de zi cu zi.

După cum se cuvine, am discutat cu Deni, care ne-a povestit că s-a născut la data de 17 februarie 1989, la Zrenianin, fiind copilul Aurorăi și al lui Ion, ambii originari din Sărcia. Provine dintr-o familie de oameni onești și harnici. A absolvit școala elementară în satul natal, iar apoi s-a înscris la liceul din Zrenianin, iar ulterior, a urmat facultatea de economie pe care a terminat-o cu brio.

Deni, în ciuda tuturor schimbărilor pe care viața i le-a adus, a avut alături un stâlp incontestabil: mama sa. După divorţul părinţilor, Deni s-a ancorat în prezența constantă și iubitoare a mamei sale. Fiecare lecție, fiecare sfat și fiecare moment petrecut împreună au fost pietre de temelie în construirea personalității sale. Etern recunoscător pentru sacrificiile și dedicația ei, Deni dorește să îi mulțumească public pentru educația care i-a oferit aripi și rădăcini solide în lume.

Vasilie PETRICĂ

