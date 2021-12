Un exemplu de bună practică

Cooperativa Agricolă „Green Life”, al cărei sediu este la Crepaja (Trg Oslobođenja 11), desfășoară o activitate reușită din anul 2013.

Cooperativa este cunoscută pentru cumpărarea și vânzarea de grâu, floarea-soarelui și porumb. Oferă și erbicide, pesticide, semințe și îngrășăminte. Începând din iunie, cooperativa are o sucursală la Tomaševac.

La Uzdin sucursula a fost deschisă în iulie, după ce au fost finalizate lucrările care au început în ianuarie.

Directorul acesteia, mr. Silvius Puia, inginer agronom, mărturisește următoarele: ,,Am fost primii care au ieșit pe piață cu prețul. Subcontractanții sunt foarte mulțumiți. Filiala din Uzdin le-a oferit agricultorilor ajutor care constă în avans pentru motorină. Am stabilit contractele pentru anul viitor la retro materiale. În ciuda crizei de îngrășăminte de anul acesta, cooperativa ,,Green Life” a realizat toate achizițiile la prețul vechi.

