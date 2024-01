Un impact asupra conservării biodiversităţii populaţiei domestice de măgari din Serbia

Reducerea poluării aerului, apei și solului este o prioritate în protecția sănătății și cu acest scop Fondul pentru Știință în cadrul ,,Programului verde – cooperare între știință și afaceri” a deschis în anul 2023 un concurs menit echipele de cercetători pentru abordarea subiectelor ce vizează refacerea ecosistemelor degradate, reducerea poluării mediului cauzată de poluanți organici, microplastice, deșeuri, pesticide și alte substanțe nocive.

Cu acest scop, din bugetul Republicii Serbia, s-a separat 3.500.000,00 de euro, sumă care s-a împărțit pentru cele douăzeci de proiecte aprobate. Printre aceste proiecte, Fondul pentru Știință a aprobat finanțarea proiectului „Health protection and biodiversity conservation of domestic donkeys in the Special Nature Reserve „Zasavica“ (Protecția sănătății și conservarea biodiversității a măgarilor domestici din Rezervatul Natural Special ,,Zasavica”), acesta fiind implementat de Institutul pentru Științe Veterinare ,,Novi Sad” din Novi Sad și clasificat pe locul șase.

Coordonatoarea proiectului este dr. Diana Lupulović, iar membrii echipei sunt Sara Savić, Brankica Kartalović, Suzana Vidaković – Knežević, Milica Živkov – Baloš, Jelena Vranešević, Sava Lazić și Vladimir Gajdov. În următorii doi ani, proiectul aprobat va dezvolta soluții care vor contribui la reducerea poluării aerului, apei și solului.

De la coordonatoarea proiectului, dr. Diana Lupulović, care este cercetător științific de gradul II la Institutul pentru Știință Veterinară ,,Novi Sad” din Novi Sad, aflăm că proiectul a început din 1 mai 2023 și va dura până la data de 1 mai 2025. Bugetul proiectului este de 171.000 de euro.

