Vămile vremii într-o viaţă de om

Timpul în care tehnologia complexă ne schimbă viața de zi cu zi ne transformă în beneficiari ai inteligenței artificiale care ne va controla până și sufletul, emoțiile, dorințele…S-ar putea să ne trezim într-o bună zi mai săraci chiar și de identitatea noastră, de cunoştinţele pe care le avem despre străbunii noştri? Din fericire, mintea omului funcţionează altfel.

Un nume de rezonanţă în spațiul românesc, european și mondial, care ține la păstrarea identității umane, este Veronica Balaj, autoare a peste 40 de cărţi (proză scurtă, romane, poeme…), realizatoare de emisiuni radio și TV; membră a Uniunii Scriitorilor din România, Academiei Româno-Americane, ARA – Asociației Scriitorilor Români din America de Nord (Montreal, Canada). Veronica Balaj deţine mai multor premii și diplome de excelență şi merit. Opera autoarei este tradusă în mai multe limbi: franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, ebraică etc.

Faptul că am primit cel mai recent romanul al ei, ,,Rotirea neamurilor” doar prin internet (şi că doar pe această cale am cunoscut-o pe autoare) nu m-a oprit să îl citesc şi să fac aprecieri pe marginea cărţii, apărută la începutul acestui an la Editura ,,Victor Babeș” din Timișoara.

De la bun început, uimeşte uşurinţa cu care autoarea creează imagini literare. Metaforele, comparaţiile şi nuanţele lexicale cad în cascadă. Emoţiile care ,,usturau de durere” par a fi desprinse din amintiri.

Romanul este un fel de ,,sagă despre trecutul reînviat”, în termenii autoarei, despre ,,prezentul cu accentele sale, profiluri de personaje prinse în lupta cu timpul…”. Iată un subiect literar prezent, de altfel, în literatura universală. Veronica Balaj adună amintiri din cuta frunţii şi le împleteşte cu o serie de amănunte, aflate în ,,înscrisurile vremii”. Aşadar, avem de-a face cu proză memorialistică, de o valoare incontestabilă pentru istoria literară universală.

Mr. Aurora ROTARIU PLANJANIN

