Viața plină de culoare a Sofiei Crăciun

Sofia Crăciun din Petrovasâla, o femeie emblematică pentru tradițiile locale, a împlinit 80 de ani la începutul lunii aprilie. Viața ei a fost plină de intensitate și frumusețe, chiar și acum, la această vârstă respectabilă, se dedică cu pasiune marilor ei iubiri: tradițiile populare și florile.

„Școala elementară cu opt clase din satul natal am terminat-o cu succes eminent și am plecat la Liceul din Vârșeț, însă m-am, pețât (logodit) și am rămas păoriță. M-am făcut în poale, timp de 10 ani, deci din anul 1959 am început să port poale până în anul 1971. Costume populare am moștenit de la mama mea, mi s-au făcut cotrânțe așa cum se purtau la joc, și de la soacra mea am primit poale. După logodnă am început și eu să împistrez poalele, într-un an și jumătate am cusut peste 10 perechi de poale și, mai târziu, le-am vândut pe toate. Și din banii primiți mi-am luat haine. În luna decembrie 1960 m-am căsătorit cu George Crăciun, cunoscut în sat ca Giorgiță. Părinții m-au logodit pentru că așa erau vremurile, fetele tinere să se căsătorească.

Eu mai aveam un frate și încă o sora și tatăl meu mi-a zis: ,,mai bine să te căsătorești, decât să nu înveți la școală și să-mi cheltui banii, să-mi rămână fiul sărac”. Și la 16 ani și jumătate m-am căsătorit. Deși astăzi, regret că nu am continuat școlarizarea. Mi-a plăcut mult geografia și am vrut să fiu propunătoare la școală, mi-am dorit să înscriu după liceu, Școala Superioară”, își amintește nana Sofia. În continuare ne spune că după căsătorie, repede au venit și copiii. Stela s-a născut în anul 1963, Romanța în anul 1965, iar Gheorghina în anul 1970. Și-a dorit să aibă și un fiu, însă nu a fost să fie. Din dialogul cu nana Sofia, aflăm că toate trei fiice au fost eleve exemplare și au cariere de succes.

Teodora SMOLEAN

