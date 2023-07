Vicecampioana Serbiei la gimnastică

Tânăra gimnastă Anđela Živanov (n. 2008) din Zrenianin, româncă pe linie maternă, la recentul Campionat Național de Gimnastică, datorită punctajului acumulat, a reușit să obțină titlul de vicecampioană națională.

La individual, gimnasta Anđela Živanov, la categoria junioare, a câștigat două medalii de aur, ocupând locul I la paralele și sărituri, și o medalie de argint, respectiv locul II la sol. Un succes remarcabil, care se datorează unei munci sârguincioase, antrenamentelor riguroase timp de 9 ani de zile, cu mare responsabilitate, pasiune și devotament.

Gingașă, cu un zâmbet inocent și o privire caldă, Anđela cucerește pe oricine, dar când vine vorba de gimnastică, ea devine invincibilă.

Anđela de mică a manifestat o dragoste aparte pentru gimnastică și sport în general, fiind plină de energie. De la vârsta de 5 ani a început să antreneze gimnastica și iată, după toți acești ani, rezultatele nu au întârziat să apară. Până la începutul acestui an, Anđela a fost membră a unui club sportiv din Zrenianin, însă neavând condițiile favorabile pentru antrenament, în lipsa unei săli de sport cu echipamentul necesar, deși avea un antrenor extrem de bun și dedicat ei, totuși am renunțat, și din ianuarie 2023, am înscris-o la Clubul Sokolsko društvo ,,Vojvodina” din Novi Sad.

Este extrem de dificil, trebuie să călătorească zilnic la Novi Sad la antrenamente, unde ne angajăm noi, eu și soțul. Face eforturi mari, fiind o elevă exemplară și la școală. Așadar, nu ne este greu să ne sacrificăm timpul pentru aceste antrenamente când o vedem pe ea cu câtă pasiune și dragoste se dedică acestui frumos sport și câtă fericire vedem pe fața ei când obține victorii – menționează mama Anđelei, Zorița, mândră de fiica ei.

Teodora SMOLEAN

