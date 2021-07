Vizite la mănăstiri ortodoxe sârbe din vestul României

Un colț unic de lume, binecuvântat de Dumnezeu, vi-l aduc în fața ochilor: Mănăstirea ,,Sfântul Sava” de la Baziaș, locul unde Dunărea intră pe teritoriul României. Legenda păstrată de localnici spune că însuși Sfântul Sava, părintele spiritual al sârbilor, a ctitorit lăcașul de cult pe la 1225. O furtună puternică dezlănțuită în Defileul Dunării de vântul coșava l-ar fi obligat pe sfânt să se oprească în acest loc.



În 15 august 2014, la sărbătoarea Maicii Domnului, ne-am hotărât să vizităm lăcașul de cult. O călugăriță din Serbia ne impresionează prin felul cum impune respect pentru ținuta pe care trebuie sa o aibă turiștii care intră în biserica mănăstirii ortodoxe sârbe.



Mănăstirea este situată pe malul stâng al Dunării, la aproape 3 km în aval de confluența fluviului cu râul Nera, care formează aici cea mai noua deltă.

Pe mine mă atrage ca un magnet acest loc, unic în lume. Se zice că mai întâi a fost mănăstirea, apoi a fost satul Baziaș, care a tot crescut. Distrusă de multe ori, mănăstirea a fost refăcută. Turcii au devastat-o și au luat slujitorii mănăstirii prizonieri. După 1718, când Banatul intră sub stăpânire austriacă și se organizează Confiniul de Graniță de-a lungul fluviului, viața si importanța mănăstirii sârbești cresc. Baziașul devine port important la Dunăre. Din 1847 începe construcția primei căi ferate Oravița- Baziaș.

Primul tren pleacă din gara Baziaș în 1 noiembrie 1856. Un turist venit din Sibiu să viziteze mănăstirea îmi arătă locul fostului hotel ,,Bauer”, o construcție de o frumusețe rară, precum și ruinele turnului de apă. Traseul căii ferate folosite între anii 1854 și 1958 includea localități aflate acum pe teritoriul Serbiei. Bunicii mei au umblat prin aceste locuri pe care eu le cunosc; am văzut șinele căii ferate la Biserica Albă, târgul preferat al neamului meu. Acum când scriu, în a doua zi de Rusalii, știu că se lucrează puternic să se refacă Cetatea Ladislau de la Coronini pe baza unui proiect de suflet. Am încredere în noua generație care-și prețuiește trecutul comun.

Maria Radu Novac

Articolul integral îl puteți citi în numărul 29 din 17 iulie 2021