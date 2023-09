„Voi sunteţi prietenii mei”

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși este un eveniment cu caracter internațional, ce creează momentele de trăiri comune, o bucurie imensă în gând și inimă, în trup și suflet, bucuria comunității creștine, bucuria de a fi creștin.

Cu binecuvântarea Prea Sfințitului părinte Ieronim, episcop al Episcopiei Daciei Felix, am avut onoarea de a organiza un grup de tineri creștini ortodocși din Banatul sârbesc, Voivodina, Republica Serbia, care au participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși – Timișoara 2023, eveniment cunoscut și sub denumirea ITO.

Acest eveniment internațional din anul Domnului 2023, este la ediția a VII-a, organizat în Capitala Europeană a Culturii, în orașul de pe râul Bega, în Timișoara, care este și reședința Mitropoliei Banatului, fiind inaugurat în ziua de joi, 31 august, cu o durată de patru zile, adică, până duminică, 3 septembrie.

Această întâlnire, succede celorlalte întâlniri internaționale ale tinerilor ortodocși organizate la Patriarhia Română, respectiv la Baia-Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), București (2016), Iași (2017), Sibiu (2018) și Craiova (2019). Această întâlnirile internațională se desfășoară sub denumirea „Voi sunteți prietenii Mei” (Ioan 15, 14).

Grupul nostru a numărat 45 de persoane , tineri din 12 parohii ale Episcopiei Daciei Felix din Banatul sârbesc și anume: Vârșeț, Coștei, Straja, Sân-Mihai, Sân-Ianăș, Nicolinț, Seleuș, Petrovasâla, Satu-Nou, Torac, Doloave și Glogoni. Menționez faptul că grupul nostru de copii a fost coordonat de subsemnatul Sorin Ianeș, profesor de religie și ajutat de părintele Popi Cristian; doamna Ileana Musta; profesoara Otilia Isac; Darko Pavić și Adrian Țăran din Voivodinț.

În dimineața zilei din 31 august, s-a făcut slujba de binecuvântare a călătoriei grupului de tineri, oficiată de Preacucernicul părinte vicar eparhial de Voivodina, Emanuel Tăpălagă, Preacucernicul părinte secretar eparhial, Florențiu Ianeș și părintele Cristian Popi. Cu credință și voie bună ne-am deplasat spre România.

Am ajuns cu bine la Timișoara, la orele prânzului, oraș cunoscut și sub denumirea de „capitala Banatului românesc”, unde am fost așteptați de părintele Pavel Jijița și doi voluntari care erau responsabili de grupul nostru. Am fost cazați în căminele din Complexul Studențesc.

Atmosfera adunării a celor peste patru mii de tineri prezenți, îmbrăcați în tricouri albe ITO, care au mers în grupuri dirijate de către organizatori, voluntari și coordonatori, din Complexul studențesc spre Parcul Rozelor, care a devenit, în câteva clipe, Parcul Tinerilor Ortodocși. Deschiderea oficială a manifestării Întâlniri Tinerilor Ortodocși a avut începutul la ora 18:00 în Parcul Rozelor.

Pe covorul roșu, întins în partea centrală a Parcului Rozelor, au pășit autoritățile de stat, slujitorii Sfântului Altar, preoți și episcopi și profesori universitari. La sosirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Bisericii noastre Ortodoxe Române, grupul coral al preoților și tinerilor teologi s-au unit într-o voce, intonând imnul de întâmpinare „Pe Stăpânul”. Programul din prima zi a Întâlniri Tinerilor Ortodocși a început cu imnul României, urmând cuvântul de deschidere a evenimentului Internațional, rostit de a Înaltpreafințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit al Banatului, Ioan.

Sorin Ianeș

