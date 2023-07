A îndrăgit dansul popular din fragedă copilărie

Darian este un tânăr de 27 de ani care a îndrăgit dansul popular încă din băncile şcolii. A absolvit Şcoala Medie de Economie şi Comerţ ,,Dositej Obradović” din Alibunar şi este înscris la Facultatea de Arte şi Design din Timişoara. Este membru activ al formaţiei de dansuri a Ansamblului ,,Casa Tineretului” din satul natal.

Fiind elev al şcolii elementare, învaţă de la învăţătoarea Mărioara Gean Muntean, primii paşi ai jocului românesc. Această dragoste pentru folclor i-a rămas adânc întipărită în suflet, astfel că şi până în ziua de azi, a rămas fidel dansului şi obiceiurilor din sat. Din anul 2012 preocuparea lui primordială a devenit dansul popular, devenind membru al formaţiei de dansatori de pe lângă Căminul cultural ,,Sadoveanu”, coordonator fiind Stivi Miuţă. În anul 2017, împreună cu colegii lui înfiinţează asociaţia ,,Casa Tineretului Sân-Mihai”, fiind ales pe postul de preşedinte, unde se află şi în momentul de faţă.

,,Din momentul în care am început să mă încadrez în viaţa culturală a satului meu, a început o nouă etapă în viaţa mea. Pe parcursul acestor frumoşi ani, am încheiat multe prietenii dragi sufletului meu, şi mă mândresc de acest lucru. Am avut multe turnee prin ţară şi străinătate, şi întotdeauna ne-am întors cu multe premii şi diplome de care ne mândrim cu toţii. Una din prestaţiile ansamblului nostru, care mi-a rămas într-o amintire frumoasă, este prezentarea formaţiei de dansuri la Festivalul de Folclor şi Muzică Românească din Voivodina – Serbia care s-a organizat la Sân-Mihai în anul 2013, unde am cucerit Premiul I.

Ion MĂRGAN

