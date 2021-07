Adevărul deschide toate porţile şi este o punte între oameni

Ferenc Koso s-a născut în 1950, iar anul acesta a împlinit frumoasa vârstă de 71 de ani. După 40 de ani cu condeiul în mână, se bucură de pensia pe care o merită din plin, dar a rămas fidel profesiei de ziarist şi un cronicar de neînlocuit al vremii.

În timpul carierei, Ferenc Koso, zis Miša, aproape că nu a ratat niciun eveniment. ,,M-am străduit să fiu prezent la toate evenimentele, de la care am informat în mod obiectiv publicul. Profesia de ziarist se învaţă pe tot parcursul vieţii, dar cel mai important lucru este ca ziaristul să fie obiectiv, înzestrat cu mult elan şi forţă creatoare. Ziaristul trebuie mereu să cerceteze pentru a scoate la iveală adevărul la care ajunge mai greu. Aceasta este totuși o satisfacţie. Te împlinește, şi îţi aduce și mai mult elan să scrii un articol sau realizezi un reportaj”, ne-a mărturisit Miša.

Cum ați ajuns la ideea să practicați jurnalismul?

,,Am intrat în jurnalism în anul 1976 și m-am reţinut în acest domeniu 45 de ani. Primul articol l-am publicat în cotidianul ,,Večernje novosti”. Pentru mine aceasta a fost un privilegiu, deoarece am avut fericita ocazie să învăț alături de jurnalişti devotaţi profesiei. Primii paşi în jurnalism i-am făcut cu entuziasm, cu îndrăzneală și cu dorința de a cerceta necunoscutul. Acestea sunt trăsături fără de care nici nu ne putem închipui un ziarist. De fiecare dată am încercat să scot în evidenţă adevărul pur. Nu mi-am permis să acuz pe cineva fără motiv, fără argumente. Bârfele nu au constituit niciodată subiecte despre care am scris. Pentru un ziarist este foarte important să obţină informaţii de la o sursă, pe care apoi trebuie să le transmită publicului păstrând autenticitatea lor. Un ziarist nu trebuie niciodată să devieze de la ideea de a prezenta doar adevărul pur. Este nevoie să se ferească de şantaje, care sunt foarte periculoase, mai ales în profesia de ziarist. Succesul unui jurnalist depinde în mare măsură de informaţiile prompte pe care le prezintă interlocutorul.

În comparaţie cu anii de la începutul carierei mele de ziarist, modul de comunicare între oameni a rămas acelaşi, dar s-au modernizat mijoacele de informare. Noile aplicații tehnologice permit un flux mult mai diversificat de informaţii.

De-a lungul activității mele am pledat pentru ştiri şi informaţii verosimile, furnizate de la sursă. Am încercat de fiecare dată să afirm doar valorile adevărate dintr-un mediu multietnic, multicultural, multiconfesional, dintr-o atmosferă tolerantă, precum este la populația din comuna Alibunar.

Munca mea de iubitor al condeiului a fost apreciată de oamenii de cultură din comuna în care trăiesc. Prin urmare, mi-a fost oferit postul de ziarist la săptămânalul ,,Informaţii comunale”, editat de comuna Alibunar. Un ajutor deosebit mi-a acordat colegul în vârstă Ratko Jovanović. Dânsul m-a ajutat foarte mult să devin un ziarist apreciat de colegii de breaslă, dar şi de cititorii din comuna Alibunar. Îi sunt recunoscător pentru acest gest nobil şi îi mulţumesc din suflet pentru ajutorul acordat.

Presupun că au existat ziariști care au fost model pentru d-voastră?

,,Da. La începutul carierei mele, un model pentru mine a fost Dragoslav Živojinov, jurnalist deja afirmat, angajat pe post de ziarist corespondent din Vârşeţ la cotidianul ,,Večernje novosti” din Belgrad. Mai târziu a devenit corespondent din Frankfurt, unde a fost editată o ediţie a cotidianului ,,Novosti”.

Care a fost articol d-voastră de debut? Unde a fost publicat?

,,Primul articol semnat de mine a fost din domeniul infrastructurii. Amintesc și o cronică a evenimentelor din comuna Alibunar. Acestea au fost publicate în săptămânalul ,,Opštinske novosti”. De atunci şi până la pensie am publicat o sumedenie de articole, reportaje despre oamenii din jurul nostru care au susținut şi au preţuit adevăratele valori promovate de ziarişti. Am rămas fidel cuvântului scris. Mereu îi voi susţine pe toţi cei care practică această profesie care se învaţă pe tot parcursul vieţii.

Sunteţi unul dintre cei mai prolifici ziariști din Banatul de Sud. Pentru care mijloace de informare aţi scris?

,,Vă mulţumesc pentru aprecierile pozitive. Am îndrăgit această profesie ghidat de curiozitate, de dorința să descopăr necunoscutul. Am înţeles de la bun început că această meserie înseamnă și multă muncă, dăruire, responsabilitate. De-a lungul carierei am abordat multe şi variate subiecte din viaţa social-politică, economică şi sportivă. Fiecare articol l-am scris cu argumente, cu obiectivitate şi cu profesionalism, cu care trebuie să fie înzestrat fiecare jurnalist. Cu mulţi interlocutori am discutat liber, cu argumente. Niciodată nu am încercat să-l induc în eroare pe interlocutor și nici să-i sugerez ce trebuie să spună. Convorbirile au fost degajate, pentru că doar în acest mod se pot obţine informaţii verosimile pe baza cărora adevărul iese la iveală.

Am fost şi un cronicar al vremii în care am trăit. În comuna Alibunar, unde mi-am desfăşurat activitatea pe parcursul a 40 de ani, în conducere mereu au avut loc răsturnări. Nu m-am lăsat pradă a acestor vremuri tumultoase și nici influenţat de politica locală. De fiecare dată m-am străduit să prezint situaţia aşa cum este, în mod obiectiv şi real. Pentru acest lucru cititorii m-au apreciat pozitiv.

Am scris articole şi reportaje din satele din comuna Alibunar pentru numerose case de presă: ,,Večernje novosti”, ,,Blic”, ,,Glas javnosti”, ,,Sportske novosti”, C.P.E. ,,Libertatea”, ,,Vršačka kula”, ,,Start 013”. Am relatat pentru Radio Beograd, ani în șir am fost colaborator al Redacţiei programului în limba română la Radio Novi Sad, precum şi al RTV Voivodina, Redacţia în limba română. Cele mai dragi mi-au fost emisiunile care s-au trasmis direct, realizate pentru Radio Beograd.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 29 din 17 iulie 2021