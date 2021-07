Succesul științific se măsoară prin numărul și calitatea lucrărilor științifice publicate

Mr.biolog, asistent de cercetare- Mariana Oalge din Uzdin-

,,Pentru un cercetor recunoașterea individuală este foarte importantă. Este un sentiment frumos când cineva te contactează pentru că ți-a citit lucrările și vrea să stabilească cooperarea cu tine pentru a pregăti o lucrare științifică sau pentru ca să participi pe termen mai lung la proiectul lor”.

Care sunt următorii pași? Ce speri să obții prin rezultatele cercetării?

Următorul mare obiectiv pe care mi l-am propus este să-mi apăr disertația de doctorat până la sfârșitul acestui an. Până în prezent, am publicat opt ​​lucrări științifice în jurnale de importanță internațională și am peste 20 de prezentări la conferințe științifice din țară și străinătate (care au avut loc, printre altele, în Croația, Bulgaria, Turcia și Portugalia).

Împreună cu grupul meu științific din botanică, microbiologie și imunologie, pregătesc încă câteva lucrări științifice, care sper, de asemenea, să fie publicate până la sfârșitul acestui an.

Această slujbă ne cere să fim pe deplin angajați, nu putem împacheta lucrurile la ora cinci și să mergem acasă să ne odihnim, deoarece munca științifică necesită o gândire constantă la această problemă. De aceea se întâmplă adesea să ne vină în minte niște idei noi într-un moment în care nu suntem la locul de muncă. Din fericire, echipa noastră este astfel încât ideile noi sunt întotdeauna binevenite și lucrăm împreună cu un singur scop – să obținem cele mai bune rezultate posibile împreună și să obținem cel mai bun succes posibil. Sper că rezultatele noastre vor ajunge și la oamenii care nu sunt implicați în știință și că îi vor ajuta să ducă o calitate mai bună a vieții. Pentru a realiza și acest lucru, am început să organizăm prelegeri și diseminări pentru copiii de vârstă liceală, dar și pentru adulți – deocamdată online, însă în viitor intenționăm să susținem prelegeri și la stația de cercetare Petnița.

Cât de îndelungat e procesul până în momentul în care vezi practic rezultatele unei cercetări în domeniul tău? Ce înseamnă „succesul” în cercetare?

Acum cinci ani în emisiunea Magazin Tv, am vorbit în reportajul realizat de tine despre cum am obținut acest loc de muncă, despre planurile de viitor și despre angajamentele actuale. Apoi am menționat cum o mare dorință a mea era de a combina biologia moleculară, botanica, microbiologia și imunologia. În acel moment, lucram experimental la Departamentul de morfologie și sistematică al plantelor și Departamentul de microbiologie, iar subiectul disertației mele de doctorat era limitat la aceste două domenii. Cu toate acestea, acum doi ani am stabilit cooperarea cu profesoara Božić Nedeljković de la Facultatea de Biologie din Belgrad și acum mă ocup în cele din urmă și experimental de ceea ce am vrut de mult timp – cu biologia moleculară și imunologia la Departamentul de fiziologie generală și biofizică, ceea ce am încorporat și în disertație. Deși sunt nerăbdătoare din fire, am învățat că în această slujbă trebuie să mă înarm cu răbdare, să lucrez din greu pentru a obține rezultatele care vor ajunge până la oamenii potriviți, cu care potențial aș putea stabili cooperarea. Succesul științific se măsoară prin numărul și calitatea lucrărilor științifice publicate, citarea acestora, colaborările stabilite și calitatea și numărul proiectelor pe care grupul le are. Acest lucru poate părea simplu, dar în spatele acestui succes sunt literalmente ani de muncă și efort. Excepțional se întâmplă să obținem rezultate rapid (în doar câteva luni), să scriem o lucrare și să o trimitem, dar se poate întâmpla ca lucrarea noastră să rămână blocată într-o recenzie timp de un an sau mai mult. De exemplu, a treia mea lucrare științifică, unde am prezentat rezultatele din doctorat, a fost revizuită într-o revistă saudită timp de 13 luni, după care am decis să o retragem din procedură (din cauză că a stat acolo foarte mult timp fară nici o explicație), să rafinăm câteva experimente și să o trimitem din nou într-un alt jurnal. Ar fi mai ușor dacă unele lucruri ar depinde mai mult de noi, însă deseori nu este exact așa.

