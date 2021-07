Plantele m-au conectat cu bunicul

Interlocutoarea noastră din această săptămână, Ana Karen Archila Rodriguez, este din Mexic. Are 24 de ani. Povestea ei despre cum a îndrăgit planetele este deosebit de interesantă. Anume, plantele i-au devenit dragi datorită bunicului, dar odată cu trecerea lui în neființă a început să le îngrijească la modul serios. A avut impresia că planetele reprezintă legătura ei cu bunicul.

„Dintotdeauna am fost pasionată de plante! Această dragostea mi-a trezit-o bunicul meu, dar moartea lui m-a făcut să am propriile mele plante și să încep să le îngrijesc. Când a plecat, a apărut nevoia să am plante care să mă conecteze cu el, să îl simt mereu aproape”.

După aceste mărturisiri emoționante, Ana Karen ne povestește despre prima sa plantă și despre plantele preferate. Ne dă unele sfaturi, iar povestea se scrie de la sine:

„Prima plantă pe care am primit-o a fost o ferigă. Din lipsă de experiență nu mi-a fost deloc ușor să o întrețin, dar am început să mă documentez, să învăț… Acum am aproximativ 50 de plante sau poate chiar mai multe specii. Încerc să le ofer îngrijire adecvată, să le asigur condițiile pe care le au în natură. În localitatea în care stau, Coyoacán, Mexic, nu avem ierni grele. Totul constă în faptul să reducem puțin irigațiile.

M-ați întrebat care îmi este planta preferată. Răspunsul meu este: toate plantele și mai ales toate tipurile de suculente. De ce? Par a fi plante pline de magie, ca un film, cu atâtea culori și forme diferite. Se potrivesc perfect cu stilul de viață pe care îmi place să îl duc. Se întrețin ușor și nu sunt pretențioase. Trebuie doar să le găsiți locul corespunzător și substratul de sol potrivit. Puteți merge în călătorie timp de o lună, fără a fi nevoie să vă lăsați grădina în grija cuiva.

Plantele pentru mine înseamnă iubire, respect și răbdare. Plantele sunt o reflecție, legătura cu sinele nostru.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul 29 din 17 iulie 2021