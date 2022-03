Vasile Conea s-a născut pe data de 9 mai 1950, la Ciacova în pusta Banatului, în ciuda unei vieţi grele din frageda copilărie, a reuşit să răzbată în viaţă şi să ajungă acolo unde şi-a dorit mereu.„Regele doinelor”, cum a fost numit de-a lungul timpului, are o voce extraordinară, care s-a păstrat cu vârsta, ba pare mai profundă, mai melodioasă acum. O voce care reușește în doina bănățeană, așa cum puțini reușesc. Vasile Conea rămâne să țină standardul valoric sus. Cântărețul își sprijină melodiile dincolo de voce pe versurile potrivite sentimentelor, care cântate de Conea par să-ți meargă direct la inimă.

Un nume de referință al muzicii bănățene

Vasile Conea este un maestru al cântecelor populare autentice. Are peste 400 de melodii, iar debuturile sale muzicale, lăsând la o parte copilăria, încep la vârsta de 19 ani. Atunci a participat la un concurs la Ansamblul Timișul din Timișoara. După cum aflăm de la maestrul Conea, la acel concurs erau foarte mulți candidați, iar domnia sa a luat locul I, și de acolo a început cariera sa muzicală. ,,La început de carieră aveam emoții, dar și acum am emoții când ies pe scenă, un artist care spune că nu are emoții când iese pe scenă înseamnă că nu spune adevărul. Vocea nu mi-a tremurat niciodată, dar înaintea oricărui spectacol, indiferent în ce moment al careierei ai fi, e normal să ai emoţii. Vrei ca totul să iasă perfect.” Vasile Conea este un nume important în muzica populară românească, prin cântecele sale, în care regăsim frumusețea sufletului românesc. Este un nume de referință al muzicii bănățene, considerat de mai mulți ca fiind unul dintre cei mai mari doinitori bănățeni, alături de nume grele ale folclorului bănățean, precum Achim Nica. Doina este cartea de vizită a lui Vasile Conea, punând mare patimă atunci când o interpretează.

Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș, a organizat în anul 2019, la Teatrul Național din Timișoara, un spectacol intitulat „Am cântat o viață întreagă”, spectacol dedicat celui care ar putea răspunde la orice întrebare prin cântec. Cum sună un răspuns prin cântec la o întrebare a maestrului Vasile Conea, aflăm de la el:

,,Am cântat o viaţă întreagă

Pentru tine lume dragă,

Şi la care mă iubeşte, da şi cui mă duşmăneşte

Te iubesc lume nu-mi pasă

Că eşti dreaptă, dar

şi-ntoarsă

Nu te judec că nu-i bine, că şi eu trăiesc cât tine

Aşa-i viaţa la oricine, nu-i tot prieten şi tot bine

Nu-i tot drag şi omenie

De când îi lumea se ştie.”



Despre legăturile sale cu românii din Banatul sârbesc aflăm următoarele: ,,Am cântat în Banatul sârbesc, am și filmat videoclipuri, împreună cu regretata Mărioara Baba. În anii 1990, am filmat în Banatul sârbesc, dar de cântat am cântat la diferite ocazii, nunți, botezuri. Prin 1986, am fost cu orchestra de la Buziaș, la Vârșeț, acolo am cântat și la Balul Strugurilor. Tot la Vârșeț, la o nuntă, am cântat alături de Vera Matovic. Despre oamenii din Banatul sârbesc, eu aș zice că sunt mai bănățeni decât noi, cei din Banatul românesc, îmi place foarte mult accentul lor, îmi place cum vorbesc.”

,,Toate melodiile sunt inspirate din viața omului”

