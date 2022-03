Obiceiuri de Maslenița și Săptămâna Albă

Un oraș multicultural este un oraș bogat. De aceasta ne-am putut da seama pe 5 martie, când pe platoul din fața Administrației Municipale din Panciova s-a desfășurat manifestarea „Pe cine iubesc, aceluiaşi îi dăruiesc” al cărei obiectiv este păstrarea culturii, tradiției și obiceiurilor popoarelor ce locuiesc în Banatul de Sud. Motivul organizării acestei manifestări este schimbarea anotimpurilor iarnă și primăvară, de care se leagă sărbătorile Maslenița și Săptămâna Albă.

Manifestarea a început cu defilarea participanților programului. În fruntea coloanei se afla păpușa mascotă și interpretul la cimpoi, Tomislav Ćirić. Manifestarea a fost inaugurată de către primarul municipiului Panciova, Aleksandar Stevanović. Dânsul a punctat că cele două sărbători au dat o ocazie perfectă să ne reamintim de acele vechi și frumoase obiceiuri, care sunt acum puțin uitate. „Aceasta este sărbătoarea iertării, care se prăznuiește vesel, prin dans și cântec. Municipiul Panciova și Districtul Banatul de Sud vor sprijini mereu asemenea manifestări, care, în cea mai frumoasă modalitate, prezintă cât de specială și cât de valoroasă este prietenia reciprocă a tuturor popoarelor care trăiesc atât pe teritoriul municipiului Panciova, cât și pe cel al Banatului de Sud.”

Prefecta Districtului Banatul de Sud, Marina Toman, a afirmat că termenul multiculturalism se folosește atât de des, însă în Banatul de Sud acesta are adevărata greutate și semnificație. „În Panciova și în Banatul de Sud există, într-adevăr, diferite societăți cultural-artistice care păstrează tradiția, cultura și obiceiurile poporului său. Oricărui popor am aparține, este cert că destinele predecesorilor noștri au fost împletite. În pofida acestui fapt, fiecare dintre popoarele care trăiesc în Banatul de Sud și-au păstrat istoria, identitatea culturală și obiceiurile. Însă, am avut un spirit atât de liber și am fost pregătiți să învățăm unii de la alții și să ne completăm în acest mod. Acest fapt spune ce fel de oameni suntem și cât de frumos este să locuim în aceste spații.”



În cadrul manifestării a fost pregătit un program bogat. A fost prezentată tradiția, obiceiurile și cultura mai multor minorități naționale de pe aceste meleaguri. Participanții au format, în acea după-masă, o unitate multiculturală.

Cum se prăznuiește Maslenița în Rusia, am aflat din coregrafia prezentată de membrii Asociației Rușilor și Urmașilor „Romaška”, care, într-un ritm vesel, ne-au prezentat marcarea acestui obicei specific. Cu dansuri din Banat s-a prezentat grupul de copii al Societății Cultural-Artistice „Stanko Paunović” NIS-RNP.

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 12 din 19 martie 2022